สรวงศ์ ท้าสนามช้างฯ เปิดรายได้ที่แท้จริงจัดโมโตจีพี ‘ไม่เอาตัวเลขหลอกๆนะครับ’
จากการที่ นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และนายชนินทร์ แก่นหิรัญ ทนายความที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบตัวแทนประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการธุรกิจ และนิติบุคคลที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ แถลงข่าว เพื่อตอบโต้และชี้แจงกรณีการแถลงข่าวของนายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.มหาดไทย และรมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เรื่องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินกว่า 5,083 ไร่ ซึ่งมีผู้ถือครองมากถึง 995 ราย
สำหรับหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลก มาตรฐาน FIA เกรด 1 และ FIM เกรด A แห่งเดียวของไทย และ สนามช้างอารีนา สนามฟุตบอลมาตรฐาน FIFA ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทย
ในการแถลงข่าวดังกล่าวช่วงหนึ่ง นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ระบุว่า “สนามช้างฯ ไม่ใช่แค่สนามแข่งรถ แต่คือหัวใจของอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตไทย ทั้งยังเกี่ยวโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการ การจ้างงานหลายหมื่นอัตรา ซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ กว่าปีละ 5,000 ล้านบาท หากไม่สามารถดำเนินงานได้ ย่อมกระทบลึกไปถึงเศรษฐกิจและทำให้ประเทศเสียเครดิตในเวทีโลก”
“นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสนามแข่ง แต่คือพายุลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้าสู่วงการกีฬาไทย หากปล่อยให้การเมืองกลบทุกเสียงของความเป็นธรรม วงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งระบบอาจล่มสลาย ในส่วนของ สนามช้างอารีนา ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐาน FIFA ที่รองรับการแข่งขันระดับชาติและเอเชีย เผชิญความไม่แน่นอนเช่นกัน” นายตนัยศิริ กล่าวทิ้งท้าย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “การที่คุณโอ๊ต (ตนัยศิริ) เอากีฬามาเกี่ยวข้องกับการเมืองแค่นี้ก็ผิดแล้วครับ ถ้าจะพูดแบบนี้รบกวนแจ้งตัวเลขที่แท้จริงของการจัด Moto Gp ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยครับ ไม่เอาตัวเลขหลอกๆนะครับ อย่าพูดเอามัน เรื่องที่ดินก็ว่ากันไปครับ เรื่องการจัด Moto GP ก็อีกเรื่องนึงครับ”