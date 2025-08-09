แก้วฤดี แผ่วปลายพ่ายมวยตุรกีชวดเข้าชิงศึกเวิลด์เกมส์
การแข่งขันมวยไทยในศึกเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีนในช่วงค่ำเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม มีอีก 1 นักชกไทยลงทำการแข่งขัน
แก้วฤดี คำถากระปุ่ม หรือ จอมยุทธเหยิน จ่าแบงค์ดอนเมือง ขึ้นมาเจอกับ คูบรา โคคาคัส จากตุรกี โดยเกมคู่นี้ช่วงแรกแก้วฤดีทำได้ดีกว่าออกแข้งขวาสลับซ้ายเน้นจังหวะฝีมือ ออกนำ 10-9 แต่ในยก 2 คูบรามาเร่งทำได้มากขึ้นขณะที่แก้วฤดีออกแข้งหลุดโดนตอบโต้เป็นชุด หมดยกคูบราไล่มาเสมอ 19-19
ยกสุดท้ายเกมยังสนุกแก้วฤดีฮึดสู้เตะขวาไม่หนีมาก ขณะที่นักมวยตุรกียังอาศัยความใหญ่เดินบดเดินชนจนสาวไทยออกอาการแผ่วให้เห็น ครบยกคูบราชนะ 29-28 เข้าชิงชนะเลิศ ขณะที่ แก้วฤดี ได้ชิงที่ 3 กับ มาริน่า เบสบาโลว่า นักมวยรัสเซีย
หลังเกม น.อ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมได้เผยว่า ยกแรกแก้วฤดีทำได้ดีแต่ยก 2 มาเตะหลุดทำให้นักมวยตุรกีได้จังหวะฉาย และยก 3 เร่งมากจนมีอาการแผ่ว ถือว่าน่าเสียดายแต่ยังมีโอกาสแก้ตัวในการชิงที่ 3 ต่อไป
