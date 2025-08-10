Free Fire ผนึก Naruto จัดศึกสงครามนินจา เนรมิตหมู่บ้านโคโนฮะ ดึง 8 โปรทั่วโลกประชัน
Free Fire เกมมือถือ Battle Royale ชั้นนำ พัฒนาโดย การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหม่กับอีเวนต์ “Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา” โดยร่วมกับ Naruto Shippuden อนิเมะระดับตำนานจากญี่ปุ่น เนรมิต Centralworld Live ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็น “หมู่บ้านโคโนฮะ” ผสานโลกแห่งเกมและจักรวาลอนิเมะในตำนานอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ที่แฟนเกมและแฟนอนิเมะไม่ควรพลาด
นายกฤตย์ พัฒนเตชะ ผู้อำนวยการอาวุโสประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือสุดพิเศษระหว่าง Free Fire และ Naruto Shippuden ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ “ศึกสงครามนินจา” ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ความร่วมมือกับ Naruto Shippuden นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Free Fire ที่ต้องการจะมอบประสบการณ์ความสนุกเหนือความคาดหมายให้กับผู้เล่น เราเชื่อมโยงโลกของเกมกับอนิเมะที่ครองใจผู้คนทั่วโลกทั้งในเกมและนอกเกม ภายในงาน “FREE FIRE ALL STARS: ศึกสงครามนินจา” เราหวังว่าแฟนเกมและแฟนอนิเมะจะได้พบปะกับเพื่อนภายในคอมมูนิตี้ที่ มีความชอบเดียวกัน ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ชมการแข่งขันที่ดุเดือด และสนุกกับกิจกรรมภายในงานไปด้วยกัน
“เป้าหมายสำคัญของ Free Fire คือการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ผ่านพลังของเกม การแข่งขัน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ ‘เกม’ ไม่ใช่แค่สื่อบันเทิง แต่เป็นพื้นที่ของคอมมูนิตี้ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเฉลิมฉลองสิ่งที่พวกเขารัก และจุดประกายแรงบันดาลใจอย่างไร้ขีดจำกัด” นายกฤตย์ กล่าวเสริม
งานครั้งนี้รวมดาวเด่น Free Fire All Stars จาก 8 ทีมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Buriram United Esports และ Team Falcons ตัวแทนจากประเทศไทย, RRQ และ EVOS Esports จากอินโดนีเซีย, WAG จากเวียดนาม, Fluxo และ Los จากบราซิล และ Moviestar R7 จากลาตินอเมริกา ที่มาปะทะกันในโหมด Clash Squad (4v4) เพื่อชิงตำแหน่ง “สุดยอดนินจา” พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกว่า 3.23 ล้านบาท โดยทุกแมตช์การแข่งขันถูกถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ลุ้นกันผ่านทาง Facebook และ YouTube Official Channel ของ Free Fire พร้อมบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยเสียงเชียร์ และพลังของแฟนเกมที่ส่งแรงใจให้ทีมโปรดอย่างเต็มพิกัด
นอกจากนี้ ยังมีแมตช์พิเศษ Free Fire Elite Match ที่ขนทัพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากไทย, ลาว, เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาดวลฝีมือกันใน CS Elite Match แบบไม่มีใครยอมใคร พร้อมแจกไอเทม
ลิมิเต็ดในเกม ให้แฟนๆ ชาวไทย อาทิ ชุดแพ็กนักแข่งทอง, คุณชายผีสิง, หน้ากากสายฟ้าทมิฬ และท่าทางพิเศษจากความร่วมมือระหว่าง Free Fire x Naruto Shippuden บทที่ 2: สงครามนินจา ซึ่งนับเป็นแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพลังของคอมมูนิตี้เกมอาเซียน กับการรวมตัวของครีเอเตอร์แถวหน้าที่ไม่เพียงแข่งขัน แต่ยังถ่ายทอดแรงบันดาลใจและความสร้างสรรค์ให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ร่วมสัมผัสไปพร้อมกัน
เนรมิตหมู่บ้านนินจากลางกรุงเทพฯ พร้อมขนทัพกิจกรรมเอาใจแฟน Free Fire และ Naruto
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้น แฟนเกมและแฟนอนิเมะจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของ “หมู่บ้านโคโนฮะ” ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างอลังการใจกลางกรุงเทพฯ เสมือนหลุดเข้าไปในโลกของ Naruto Shippuden โดยผู้ร่วมงานจะได้รับม้วนคัมภีร์เพื่อสะสมสแตมป์จากกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน พร้อมรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจแฟนเกมสายอนิเมะอีกมากมาย ได้แก่:
–บูธถ่ายภาพ (Photo Booth) ธีมนารูโตะ: เก็บภาพความประทับใจในบูธถ่ายภาพที่รังสรรค์ตามแบบฉบับหมู่บ้านนินจา
–Fireball Jutsu: ร่วมปลุกพลัง “คาถาเพลิงลูกไฟยักษ์” 6 ท่าในตำนานด้วยฟิลเตอร์เรียลไทม์ที่จะปรากฏภาพเพลิงลูกไฟยักษ์ออกมา
–Itachi Throne: สัมผัสพลังลึกลับของอิทาจิแห่งแสงอุษา ด้วยการนั่งบนบัลลังก์สุด iconic ที่ถอดแบบมาจากฉากในตำนาน พร้อมเก็บภาพความเท่เสมือนอยู่ในโลกของนารูโตะ
–Mini Tournament: มินิทัวร์นาเมนต์ที่จำลอง “การสอบนินจา” ประลองฝีมือผ่านภารกิจต่าง ๆ ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจาก Free Fire
–Clay Birds: ปลุกสกิลศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานจากดินน้ำมันในสไตล์ “เดอิดาระ” ที่ใช้มือพิเศษปั้นระเบิดสุดอลังการ ทั้งยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบไม่เหมือนใคร
–Free Fire Landing: ชาว Free Fire ห้ามพลาด! มาลองวัดสัญชาตญาณเอาตัวรอด ด้วยการเลือก “จุดแลนดิ้ง” บนแผนที่เกาะสวรรค์ แล้วมาดูกันว่าคุณจะอยู่รอดในเกมได้หรือไม่
–Kunai Throwing: ทดสอบความแม่นแบบนินจากับภารกิจ “ปาคุไน” ให้ทะลุเป้า ผ่านด่านสุดโหด
–Akatsuki Emote: แฟนพันธุ์แท้แสงอุษา ห้ามพลาด! เพียงทำท่าอีโมตในตำนานให้ถูกต้อง ก็สามารถผ่านภารกิจได้ทันที
–Madara Weapon: รับพัดยักษ์ของมาดาระ แล้วลองวัดพลังกับภารกิจล้มเป้าให้หมดในหนึ่งพัด! จำลองความแข็งแกร่งระดับตำนานของหนึ่งในสุดยอดนินจาที่เก่งที่สุดของเรื่อง Naruto
–Painting Kunai On Scroll: ปลุกจิตวิญญาณนินจาผ่านศิลปะ ชวนมาระบายสีและเพ้นท์คุไนของคุณลงบนม้วนคัมภีร์ ตามสไตล์ที่บ่งบอกตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นนินจาของแต่ละคน
พิเศษไปกว่านั้น ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2568 แฟนเกมจะได้สัมผัสคอนเทนต์ธีม Naruto แบบใหม่ทุกสัปดาห์ พร้อมโหมดใหม่ “Ninjutsu: Lone Wolf” การต่อสู้แบบ 1v1 ที่ผู้เล่นสามารถใช้สกิลนินจาแบบเต็มรูปแบบ ต่อยอดความสำเร็จจากบทที่ 1: “การจู่โจมของเก้าหาง” สู่ “บทที่ 2: สงครามนินจา” ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย
หลังปิดฉาก Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา Free Fire เตรียมมุ่งหน้าสู่เวทีใหญ่ระดับโลกกับ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals ที่จะจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์เต็มระหว่าง ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยจะมีทั้งหมด 18 ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ แฟนชาวไทยเตรียมส่งแรงเชียร์ให้กองทัพนักกีฬาไทยให้คว้าตำแหน่งแชมป์ระดับโลกในครั้งนี้มาให้ได้
