สุนทรออนซอนศิลป์-ศิลป์ลำปาวสาวผู้ไท คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประกวดโปงลาง กรมพลศึกษา
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โดยมี ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา, นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการผู้ตัดสิน ร่วมมอบรางวัลที่โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับผลการประกวด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนส่งเสริม 110,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางสุนทรออนซอนศิลป์ จังหวัดชัยภูมิ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 70,000 บาท ได้แก่ วงศรีศิลป์ถิ่นโปงลาง โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางปลาปากราษฎร์บำรุง โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง จังหวัดนครพนม และรางวัลขวัญใจผู้ชม (Popular Vote) ได้รับทุนส่งเสริม 10,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางปลาปากราษฎร์บำรุง โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง จังหวัดนครพนม
ส่วนผลการประกวด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนส่งเสริม 110,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางศิลป์ลำปาว สาวผู้ไท วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 70,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางมูนมังฝั่งน้ำโขง จังหวัดหนองคาย, รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางหลานหลวงพ่อคูณ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางตุริยสิงห์ออนซอน โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา และรางวัลขวัญใจผู้ชม (Popular Vote) ได้รับทุนส่งเสริม 10,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์