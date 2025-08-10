ทีมเรือพายมังกร จ้วงเข้าป้ายคว้าทองแรกทัพไทย ในศึกเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เฉิงตู
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
โดยในช่วงเช้ามีการแข่งขันเรือพายมังกร รอบชิงชนะเลิศ ประเภท 8 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ที่ซิงหลง เลค อู๋บิน อารีน่า โดยทีมเรือพายมังกรไทย จ้วงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 2 ด้วยเวลา 46.32 วินาที คว้าเหรียญเงินไปครอง และเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนเหรียญทองเป็นของ อินโดนีเซีย สถิติ 45.79 วินาที และเหรียญทองแดง ไต้หวัน สถิติ 47.27 วินาที
สำหรับรายชื่อนักกีฬาชุดนี้ประกอบด้วย แพรวพรรณ แก้วศรี, ชิษณุพงศ์ สังขุ์พันธ์, สุรเดช เฟื่องน้อย, เรือตรี เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน, ภักดี วรรณมณี, จารุวรรณ ไชยการ, ณัฐพล กลีบกำไร, สุกัญญา โพระดก, นิภาพร นพศรี และปราญชลี มูลเกษม
จากนั้นเป็นการแข่งขันเรือพายมังกร รอบชิงชนะเลิศ ประเภท 10 ฝีพายผสม ระยะ 200 เมตร ผลปรากฏว่า ทีมเรือพายมังกรไทย จ้วงเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา 47.15 วินาที คว้าเหรียญทองไปครอง และเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนเหรียญเงินเป็นของ จีน สถิติ 48.81 วินาที และเหรียญทองแดง ยูเครน สถิติ 48.85 วินาที
สำหรับรายชื่อนักกีฬาชุดนี้ ประกอบด้วย แพรวพรรณ แก้วศรี, ชิษณุพงศ์ สังขุ์พันธ์, สุรเดช เฟื่องน้อย, เรือตรี เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน, ภักดี วรรณมณี, จารุวรรณ ไชยการ, ณัฐพล กลีบกำไร, สุกัญญา โพระดก, นิภาพร นพศรี, ปราญชลี มูลเกษม, ศุกล บุญเอ็ม และวิภาวัส แสงทอง
นอกจากนี้ ทีมเรือพายมังกร ยังคว้าได้อีก 2 เหรียญทองแดงจาก ประเภท 8 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 3 ด้วยเวลา 2.06.48 นาที และประเภท 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 3 ด้วยเวลา 2.07.80 นาที