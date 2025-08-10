กษิดิศ ผงาดแชมป์ชายเดี่ยวที่สิงคโปร์ แท็กทีมยุทธนา ได้พระรองประเภทคู่
นักเทนนิสไทย “บูม” กษิดิศ สำเร็จ มืออันดับ 421 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ โซระ ฟูกูดะ นักเทนนิสญี่ปุ่น มืออันดับ 882 ของโลก และมือวางอันดับ 6 ของรายการ 2-1 เซต 6-1, 5-7 และ 6-2 ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์ชายเดี่ยว ในศึกเทนนิสอาชีพชาย ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ เอ็ม15 สิงคโปร์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (I) 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งนับเป็นการได้แชมป์ชายเดี่ยว ในทัวร์รายการที่ 5 ของ กษิดิศ และเป็นแชมป์แรกในปีนี้ด้วย
กษิดิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 70,243 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน ในขณะที่ โซระ ฟูกูดะ รองแชมป์ ได้รับเงินรางวัล 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 41,365 บาท และ 8 คะแนน
นอกจากนี้ กษิดิศ ยังได้รองแชมป์ประเภทชายคู่ โดยคู่กับ ยุทธนา เจริญผล ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ คู่หนุ่มไทยปราชัยให้แก่ โซระ ฟูกูดะ กับ ยูเฮ โคโนะ 0-2 เซต 6-7(2-7), 6-7(1-7) คู่หนุ่มไทยได้เงินรางวัลคนละ 270 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,780 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 8 คะแนน