เพียงธาร ผนึกกำลังสาวเกาหลีใต้ กระชากแชมป์หญิงคู่ เทนนิสที่เยอรมนี
“เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช นักเทนนิสไทย คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระดับ W50 รายการ “ไลป์ซิก โอเพ่น 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,304,000 บาท ที่ประเทศเยอรมนี
เพียงธาร มือคู่อันดับ 210 ของโลก ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยจับคู่กับ ปาร์ก โซฮยอน มือคู่ 286 โลกชาวเกาหลีใต้ เป็นคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ หวดเอาชนะคู่ของ อิสซาเบลล่า ชินิโคว่า มือคู่ 363 โลกชาวบัลแกเรีย และโลล่า กิซ่า มือคู่ 1,236 โลกชาวเยอรมัน 2-0 เซต 6-1, 6-4
คู่ของ เพียงธาร คว้าแชมป์มาครอง พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 50 คะแนน และเงินรางวัล คนละ 1,147.5 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 37,408.5 บาท ทั้งนี้นับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ 2 สนามติดต่อกันของเพียงธาร หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คว้าแชมป์ W75 รายการ “W75 คอร์เดนอนส์” ที่ประเทศอิตาลี โดย เพียงธาร ได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. หรือ PTT และสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ