ธวันรัตน์ ลั่นนำทัพชบาแก้ว คว้าชัยเหนือเวียดนาม คว้าแชมป์กลุ่มลิ่วตัดเชือก
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม VIN 1 เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 (ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025) รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
สถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่ม ของกลุ่มเอ หลังจบสองนัดแรก ไทย และเวียดนาม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเก็บหกแต้มเต็ม โดยจะวัดแชมป์กลุ่มกันในนัดสุดท้าย
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “ฟูโตชิ อิเคดะ” หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น เน้นไปที่การแบ่งผู้เล่นเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่แล้ว ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ธวันรัตน์ พรมทองมี กองกลางจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เกมกับกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นเกมที่สนุกถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนช่วยกันทำได้ดี เราสามารถเก็บชัยชนะได้สองนัดติดต่อกัน ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้พอสมควร อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองเวลาลงไปเล่น
“ส่วนตัวสามารถทำประตูได้สองทั้งสองเกมแรกรู้สึกดีใจและมีความมั่นใจมากขึ้นในการลงเล่นนัดต่อๆ ไปค่ะ เกมนัดที่สามที่เราจะเจอกับเวียดนาม หนูคิดว่าเรายังต้องปรับเรื่องรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และการจบสกอร์ที่ต้องเฉียบคมกว่านี้”
“หนูไม่ได้กังวลกับการเจอเจ้าภาพอย่างเวียดนามที่แฟนบอลจะเข้ามาเยอะ อยากให้เสียงเชียร์นั้นเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนอยากที่จะเก็บชัยชนะ เป้าหมายของหนูในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มคือต้องเก็บสามแต้มและเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ อยากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะค่ะ”
โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะพบ เวียดนาม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 19.30 น. ที่ลัช ไช สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง : ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก