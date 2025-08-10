ช็อก! ตบสาวไทยพลิกพ่าย เวียดนาม 2-3 ชวดแชมป์ซี วี.ลีก 2025 สนามที่ 2
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี.ลีก 2025 สนามที่ 2 ที่เมืองนินห์บิ๋ญ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เป็นการแข่งขันนัดที่สาม ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายระหว่าง ทีมสาวไทย ดีกรีแชมป์ 8 สนามติดต่อกัน เจอกับเจ้าภาพเวียดนาม ที่ยังไม่เคยได้แชมป์รายการมาก่อน ท่ามกลางบรรยากาศของแฟนลูกยางเจ้าถิ่นที่เข้ามาเชียร์ล้นความจุของสนามกว่า 3,000 คน
สำหรับผลงานของทีมสาวไทย นัดแรก เอาชนะ อินโดนีเซีย มา 3-0 เซต และนัดที่สอง เอาชนะ ฟิลิปปินส์ 3-1 เซต เก็บชัยชนะ 2 นัดรวดเช่นเดียวกับ เวียนาม ที่นัดแรกชนะ ฟิลิปปินส์ 3-0 เซต และนัดสอง ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ดังนั้นการเจอกันนัดนี้จึงถือเป็นการวัดตำแหน่งแชมป์ของสนามนี้
แมตช์นี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมลูกยางสาวไทย จัดทัพส่งผู้เล่น 6 คนแรกเป็นขุมกำลังหลักชุดใหญ่ ประกอบด้วย ”เพียว” อัจฉราพร คงยศ กัปตันทีม, “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง, “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์, “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์, “เตย” หัตยา บำรุงสุข และมี “ปลาวาฬ” ปิยะนุช แป้นน้อย ตัวรับอิสระ
ผลการแข่งขันในเซตแรก ทีมสาวไทยตบเด็ดขาดเก็บแต้มนำห่าง ก่อนเอาชนะได้ก่อน 25-17 เข้าสู่เซตสองเป็นเวียดนามเล่นได้ดีขึ้นและทำแต้มขึ้นนำห่างก่อน แต่สาวไทยเค้นฟอร์มเก่งตบแซงชนะ 26-24 แต่เซตที่สาม เวียดนามเล่นได้สุดเหนียวแน่น และเป็นฝ่ายเอาชนะ 25-17 ตามด้วยเซตที่สี่ เวียดนามเล่นได้ดีต่อเนื่องเอาชนะไปได้อีก 25-22 ทำให้เสมอกัน 2-2 เซต ต้องตัดสินในเซตสุดท้าย ปรากฏว่า เวียดนามโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องตบเฉือนเอาชนะไปได้ในที่สุด 16-14
สรุปผลการแข่งขัน ทีมสาวไทย พลิกพ่าย เวียดนาม 2-3 เซต 25-17, 26-24, 17-25, 22-25 และ 14-16 ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์สนามนี้ และถือเป็นการหยุดสถิติการคว้าแชมป์ต่อเนื่องไว้ที่ 8 สนามติดต่อกัน ส่วนทางเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้สำเร็จ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำผลงานดีที่สุดได้เพียงเป็นรองแชมป์ 6 สนาม
ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ ฟิลิปปินส์ ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-17, 25-17, 28-26 ส่งผลให้ฟิลิปปินส์จบอันดับ 3 และอินโดนีเซีย จบอันดับ 4 ของการแข่งขันสนามที่ 2