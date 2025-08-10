ศิลป์อีสาน คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง รุ่น 25 ปี
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมี ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารกรมพลศึกษา และคณะกรรมการผู้ตัดสิน ร่วมมอบรางวัล ที่โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
สำหรับผลการประกวดฯ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี มีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนส่งเสริม 110,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 70,000 บาท ได้แก่ วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพชรพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางอุดรเมืองงาม จังหวัดอุดรธานี, รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางผกาลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ และรางวัลขวัญใจผู้ชม (Popular Vote) ได้รับทุนส่งเสริม 10,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม