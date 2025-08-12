กีฬา

เศร้า นักกีฬาโอเรียนเทียริง อิตาลี เสียชีวิต ระหว่างแข่งขัน เฉิงตู เวิลด์เกมส์ 2025

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมาคมเวิลด์เกมส์นานาชาติ (IWGA) คณะกรรมการจัดการท้องถิ่นประจำการแข่งขันเฉิงตู เวิลด์ เกมส์ 2025 และสหพันธ์กีฬาโอเรียนเทียริงนานาชาติ (IOF) ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความเสียใจกรณี มัตเทีย เดอแบร์โตลิส นักกีฬาโอเรียนเทียริงของอิตาลี เสียชีวิตหลังจากหมดสติระหว่างการแข่งขันเฉิงตู เวิลด์ เกมส์ 2025

รายงานระบุว่าเดอแบร์โตลิสถูกพบหมดสติในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ระหว่างการแข่งขันโอเรียนเทียริง ระยะกลาง (ชาย) และได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ในที่เกิดเหตุทันที ก่อนถูกส่งตัวไปยังสถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของจีนเพื่อการรักษา แต่เขาเสียชีวิตในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม แม้ได้รับการดูแลรักษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง โอเรียนเทียริงเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความมุมานะพยายามสูง เพื่อเดินทางผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ