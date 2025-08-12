เศร้า นักกีฬาโอเรียนเทียริง อิตาลี เสียชีวิต ระหว่างแข่งขัน เฉิงตู เวิลด์เกมส์ 2025

นักกีฬา โอเรียนเทียริง ของอิตาลีเสียชีวิต หลังหมดสติระหว่างแข่งเฉิงตู เวิลด์เกมส์ 2025
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมาคมเวิลด์เกมส์นานาชาติ (IWGA) คณะกรรมการจัดการท้องถิ่นประจำการแข่งขันเฉิงตู เวิลด์ เกมส์ 2025 และสหพันธ์กีฬาโอเรียนเทียริงนานาชาติ (IOF) ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความเสียใจกรณี มัตเทีย เดอแบร์โตลิส นักกีฬาโอเรียนเทียริงของอิตาลี เสียชีวิตหลังจากหมดสติระหว่างการแข่งขันเฉิงตู เวิลด์ เกมส์ 2025
รายงานระบุว่าเดอแบร์โตลิสถูกพบหมดสติในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ระหว่างการแข่งขันโอเรียนเทียริง ระยะกลาง (ชาย) และได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ในที่เกิดเหตุทันที ก่อนถูกส่งตัวไปยังสถาบันการแพทย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของจีนเพื่อการรักษา แต่เขาเสียชีวิตในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม แม้ได้รับการดูแลรักษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง โอเรียนเทียริงเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความมุมานะพยายามสูง เพื่อเดินทางผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ