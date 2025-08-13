FIVB ตัดสิทธินักตบเวียดนามออกจากการแข่งขัน-ยกเลิกผลแข่งขันทั้งหมด
ตามที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม โดนสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติ (FIVB) ทำการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) หลังเกมเอาชนะ เปอร์โตริโก 3-1 เซต ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิง U21 ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ FIVB ตัดสิทธิเวียดนามออกจากการแข่งขัน และยกเลิกผลการแข่งขันที่พบกับเวียดนามทั้งหมด
แถลงการณ์ของ FIVB ระบุว่า ตามข้อกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามส่งผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิในการแข่งขันในทีมชาติ U21 ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิง U21 FIVB ปี 2025 ที่ประเทศอินโดนีเซีย FIVB ได้ดำเนินการสอบสวนตามมาตรการ
จากการสอบสวนสรุปว่า ผู้เล่นที่ถูกกล่าวถึงไม่มีสิทธิตามข้อ 12.2 ของข้อบังคับวินัยของ FIVB ปี 2023 อันเป็นผลให้และตามข้อ 13.5.2 ของระเบียบการแข่งขันและข้อ 14.4 ของระเบียบวินัย คณะอนุกรรมการวินัยของ FIVB ได้ตัดสินว่าการแข่งขันของทีมชาติเวียดนามที่ผู้เล่นเข้าร่วมนั้นจะถูกยกเลิก และผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันทันที ตามข้อ 14.4 ของข้อบังคับวินัย
และเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของกรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการวินัยของ FIVB จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยของ FIVB เพื่อประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากการแข่งขัน ในขั้นตอนนี้ สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม และผู้เล่นจะได้รับเชิญให้แจ้งจุดยืนของตน เป็นลายลักษณ์อักษร FIVB จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่กระบวนการนี้ยังดำเนินอยู่
ทั้งนี้ จากบทลงโทษดังกล่าวของ FIVB ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ถูกปรับแพ้ 4 นัดแรก และเหลือแต้มเพียงแค่ 3 คะแนน จากชัยชนะเหนือ เปอร์โตริโก ในแมตช์สุดท้ายเท่านั้น พร้อมกับส่งผลให้ร่วงไปอยู่อันดับ 6 ของกลุ่มเอ และหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 17-24 จากเดิมที่ได้เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เล่นทีมเวียดนาม 2 คนคือ ดัง ธิ ฮง หัวเสาตัวเก่งกัปตันทีมหมายเลข 12 และเหวียน เฟือง กวิง ตำแหน่งบอลสั้นหมายเลข 21 ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลังเข้ารับการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) ทำให้แมตช์ที่ทั้งคู่ลงเล่นจะถูกปรับแพ้ และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที นอกจากนี้ FIVB ยังจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการวินัย เพื่อพิจารณาโทษเพิ่มเติมด้วย ขณะที่ สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามและผู้เล่นจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ดัง ธิ ฮง และเหวียน เฟือง กวิง ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ทีมเวียดนาม เอาชนะ เปอร์โตริโก 3-1 เซต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังมีรายงานว่า FIVB ได้นำเข้ารับการตรวจโครโมโซม แต่สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามปฏิเสธข่าวดังกล่าว พร้อมยืนยัน FIVB ไม่ได้เรียกตรวจเพศของผู้เล่นเวียดนาม แต่ขอตรวจเอกสารบางอย่างเพิ่มเท่านั้น และทั้งสองจะกลับมามีชื่ออีกครั้งในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 13 สิงหาคม ก่อนที่สุดท้ายจะโดนตัดสิทธิ
ที่มา : FIVB STATEMENT ON INELIGIBLE PLAYER AT THE FIVB VOLLEYBALL WOMEN’S U21 WORLD CHAMPIONSHIP 2025