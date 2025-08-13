ทัพคาราเต้ไทย กวาด 8 ทอง 2 เงิน 4 ทองแดง ศึก IKGA 2025 ที่ญี่ปุ่น
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย โดย พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 8th Karate-do Goju-Kai Global Championships 2025 (IKGA 2025) ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2568 ซึ่งได้รับการร่วมสนับสนุนจาก Fujitsu และ SIAMJNK ในการผลักดันนักกีฬาในครั้งนี้
สำหรับผลงานของทีมคาราเต้ทีมชาติไทย คว้า 8 เหรียญทอง จาก 1.ศิรภัส ชุ่มวงศ์ รุ่น -60 KG , 2.ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว -84 KG , 3.ชัญญานุช ชีพเป็นสุข -50 KG , 4.ณัฎฐกฤต อินกลอย -60 KG U21 , 5.ธาวิน แสงทอง CADET -52 KG, 6.ปรณรรษ เจริญยิ่ง -75 U21, 7.โฮโนกะ ยามากุจิ ต่อสู้หญิง อายุ 10-11 ปี -32 กิโลกรัม และ 8.วรพล เกื้อผล ต่อสู้ชาย อายุ40-49 ปี -80 กิโลกรัม
ขณะที่ 2 เหรียญเงินได้มาจาก กันยาพัชญ์ คีรีขันธ์ ต่อสู้รุ่น-47 kg และท่ารำทีมหญิง อายุ 6-13 ปี ประกอบด้วย วชิราภรณ์ เชี่ยวชาญปรีชากุล, โฮโนกะ ยามากุจิ และอซึกะ ยามากุจิ
ส่วน 4 เหรียญทองแดงได้มาจาก 1.ธีรวัฒน์ คลังทอง รุ่น +84 kg, 2.วรกานต์ โสดา รุ่น-67kg , 3.วชิราภรณ์ เชี่ยวชาญปรีชากุล ท่ารำบุคลหญิง 8-9 ปี และ 4.วัชรพล เชี่ยวชาญปรีชากุล ท่ารำบุคลชาย 6-7 ปี