แฟนไทยจับตา บิช เตวียน ดาวตบเวียดนาม ถ้าไม่มาแข่งชิงแชมป์โลก ส่อแววพิรุธ
หลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ตัดสิทธินักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนาม จากการที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลังเข้ารับการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) ทำให้แมตช์ที่ทั้งคู่ลงเล่นจะถูกปรับแพ้ และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันทีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิง U21 ที่ประเทศอินโดนีเซีย นั้น
ล่าสุดในโลกโซเชียลต่างมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั้งชาวเวียดนาม ชาวอินโดนีเซีย และชาวไทยออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่ออกมาเรียกร้อง และให้จับตา “เหวียน ถิ บิช เตวียน” นักตบหมายเลข 10 ของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ ที่แฟนๆ เรียกกันว่า “ตู้เย็น” ว่า ถ้าหากไม่มาแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์ 2025 ที่ประเทศไทย จะส่อแววพิรุธในเรื่องของเพศสภาพ
แฟนบอลวอลเลย์บอลชาวไทยรายหนึ่ง ระบุว่า หากทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) เหวียน ถิ บิช เตวียน เป็นผู้หญิง 100 % ต้องส่งมาแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อความโปร่งใส และถ้าผลแบบเป็นทางการออกมาว่าเป็นผู้หญิง และไม่ใช้สารกระตุ้น หรือเทคฮอร์โมทมาเวียดนามจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ขณะที่ เหวียน ถิ บิช เตวียน จะได้รับโอกาสไปเล่นในลีกต่างชาติ
แต่ถ้าผลตรวจแบบเป็นทางการออกมาว่าไม่ใช่ผู้หญิง หรือมีการเทคฮอร์โมน เวียดนามก็คงจะโดนบทลงโทษจาก FIVB และนานาชาติ โดยหากไม่มีชื่อของ เหวียน ถิ บิช เตวียน มาแข่งชิงแชมป์โลก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าบาดเจ็บในช่วงซ้อม หรือเหตุผลอื่น จะเป็นข้อพิรุธ เพราะรายการนี้ไม่เหมือกับรายการ ซีวี.ลีก หรือซีเกมส์ ที่จัดโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) แต่เป็นรายการที่จัดโดย FIVB
ทั้งนี้ เหวียน ถิ บิช เตวียน เพิ่งระเบิดฟอร์มตบทำคะแนนได้มากที่สุดถึง 45 คะแนน ในเกมพบกับทีมชาติไทย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวี.ลีก 2025 สนามที่ 2 ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งผลปรากฏว่า เวียดนาม เอาชนะ ทีมชาติไทย 3-2 เซต คว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับ “ตู้เย็น” คว้ารางวัล MVP หรือ ผู้เล่นทรงคุณค่า และ บีหลังยอดเยี่ยม ของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน โดยทีมเวียดนาม อยู่ในกลุ่มจี ร่วมกับโปแลนด์, เยอรมนี และเคนยา