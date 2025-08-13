ส.ลูกยางเวียดนาม ยื่นอุทธรณ์ FIVB ปกป้องสิทธิ ยันนักกีฬาไม่ได้ทำผิดกติกา
หลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ตัดสิทธินักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนาม จากการที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลังเข้ารับการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) ทำให้แมตช์ที่ทั้งคู่ลงเล่นจะถูกปรับแพ้ และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันทีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิง U21 ที่ประเทศอินโดนีเซีย นั้น
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) ได้เตรียมพร้อมในการยื่นอุทธรณ์ต่อสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ในกรณีดังกล่าว หลังจากที่นักกีฬาวอลเลย์บอล ยู-21 โดนลงโทษ พร้อมกับยืนยันว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ได้ทำผิดกติการะเบียบข้อบังคับ ภายใต้ขั้นตอนของ FIVB และทำงานร่วมกับหน่วยงานของเวียดนามเพื่อชี้แจงเรื่องนี้และปกป้องทั้งสิทธิของผู้เล่นและชื่อเสียงของกีฬา
นอกจากนี้ สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) ได้ประชุมด่วนเกี่ยวกับกรณีที่โดนบทลงโทษจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) โดยระบุว่า จากภาพในวัยเด็กของนักกีฬา ยังเชื่อมั่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า นักกีฬาทุกคนซื่อสัตย์ ซึ่งในเวลานี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องสามัคคีกันเพื่อทวงคืนสนามแข่งขันให้นักกีฬา
ด้านสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ ในเรื่องของการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) หลังจากเกิดกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้