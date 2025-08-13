สุดต้านแชมป์เก่า! ลูกยางสาวไทย U21 พ่ายจีน 0-3 เซต รอบ 16 ทีมศึกชิงแชมป์โลก
ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี สุดต้านทานแชมป์เก่า ทีมสาวจีน พ่ายไปขาดลอย 0-3 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
นักตบลูกยางสาวไทย ทำผลงานรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยการเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มดี โคจรมาเจอกับแชมป์เก่า ทีมชาติจีน ซึ่งผ่านเข้ามารอบนี้ด้วยการเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มบี พร้อมกับผลงานคว้าชัยชนะมา 5 นัดรวด
ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมนักตบสาวไทย ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของทีมสาวจีน และพ่ายไปแบบขาดลอย 0-3 เซต 15-25, 18-25 และ 25-19 พลาดโอกาสเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป
สำหรับ ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U21 จะหล่นลงไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ 9-16 ในของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้