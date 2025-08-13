เปิดบทลงโทษ วอลเลย์บอลเวียดนาม ส่อโดนระงับกิจกรรม-แบนแข่งนานาชาติ 2 ปี
หลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ตัดสิทธินักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนาม จากการที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลังเข้ารับการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) ทำให้แมตช์ที่ทั้งคู่ลงเล่นจะถูกปรับแพ้ และตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันทีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิง U21 ที่ประเทศอินโดนีเซีย นั้น
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการวินัยของ FIVB จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยของ FIVB เพื่อประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากการแข่งขัน ในขั้นตอนนี้ สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม และผู้เล่นจะได้รับเชิญให้แจ้งจุดยืนของตน เป็นลายลักษณ์อักษร FIVB จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่กระบวนการนี้ยังดำเนินอยู่
ในส่วนของบทลงโทษเวียดนามหลังจากนี้มีรายงานว่า หากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ตัดสินเวียดนามมีความผิดจริง จะโดนลงโทษปรับเงินสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) เป็นจำนวน 37,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้เล่นผิดกฏ หรือประมาณ 1,1790,000 บาท
รวมไปถึงบทลงโทษการระงับกิจกรรมของสหพันธ์ ทีม หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสูงสุด 2 ปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติเวียดนาม และสโมสรวอลเลย์บอลของเวียดนาม ที่จะถูกแบนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดย FIVB และสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (AVC) รวมทั้งในระดับอาเซียนอาจไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หาก FIVB มีคำสั่ง เช่นเดียวกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี, 19 ปี และ 21 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ เวียดนามยังจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนนักกีฬา เพื่อแข่งขันในต่างประเทศผ่านระบบการโอนย้ายของ FIVB อีกด้วย