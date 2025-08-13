สมเกียรติ ลัดฟ้าสเปน เข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย เตรียมคัมแบ๊กโมโตจีพี ครึ่งฤดูกาลหลัง
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทย เดินทางบินลัดฟ้าไปประเทศสเปน เข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย เตรียมคัมแบ๊กลุยศึกโมโตจีพี 2025 ครึ่งฤดูกาลหลัง
สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 อยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากกับอาชีพนักบิด หลังจากเพิ่งปลดล็อกคว้าแต้มแรกในโมโตจีพี ที่แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์
แต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เจ้าตัวฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อยกระดับความเร็วกับรถแข่ง Honda RC213V ก่อนจะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมโมโตครอส ที่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน จนต้องเข้ารับการผ่าตัดเข่าขวา และทำให้ต้องพลาดลงสนามแข่งนับตั้งแต่รายการเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก หลังผ่าตัด “ก้อง-สมเกียรติ” ได้บินกลับมาพักรักษาตัวในเมืองไทยช่วงพักเบรกการแข่งขันครึ่งฤดูกาลแรก
โดยล่าสุด “ก้อง-สมเกียรติ” ได้เดินทางบินลัดฟ้าไปบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เพื่อเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมทางกายภาพสำหรับฟื้นฟูร่างกาย และวางเป้าหมายที่จะกลับมาลงแข่งขันให้ได้เร็วที่สุด โดยมี ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้าและทีมผู้บริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มาส่งกำลังใจถึงสนามบินอย่างอบอุ่น