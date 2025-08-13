บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต ผงาดแชมป์ FREE FIRE ALL STARS : ศึกสงครามนินจา
ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต (Buriram United Esports) จากประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์ ในงาน “FREE FIRE ALL STARS: ศึกสงครามนินจา” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
Free Fire เกมมือถือ Battle Royale ชั้นนำ พัฒนาโดย การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหม่กับอีเวนต์ “Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา” โดยร่วมกับ Naruto Shippuden อนิเมะระดับตำนานจากญี่ปุ่น เนรมิต เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้กลายเป็น “หมู่บ้านโคโนฮะ” สะกดใจแฟนเกมและแฟนอนิเมะกว่า 4,800 คนที่มาร่วมงานระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2568 ผ่านการผสานโลกแห่งเกมและจักรวาลอนิเมะในตำนานอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขนทัพกิจกรรมไฮไลต์จัดเต็มเอาใจผู้ร่วมงานตลอดสองวัน
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแข่งขัน Free Fire All Stars ที่รวม 8 ทีมจากหลากหลายประเทศมาดวลฝีมือกันในโหมด Clash Squad (4v4) ชิงความเป็นหนึ่งในฐานะ “สุดยอดนินจา” โดยมีทีมแกร่งอย่าง Buriram United Esports และ Team Falcons ตัวแทนประเทศไทย, RRQ และ EVOS Esports จากอินโดนีเซีย, WAG จากเวียดนาม, Fluxo และ Los จากบราซิล และ Moviestar R7 จากลาตินอเมริกา ร่วมสร้างความมันส์เต็มพิกัด
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม Buriram United Esports จากประเทศไทย คว้าชัยชนะอย่างสวยงาม ชิงเงินรางวัล 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปครอง ท่ามกลางเสียงเชียร์สุดเร้าใจจากแฟนๆ ทั้งในงานและผู้ชมทั่วโลกที่รับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube Official Channel ของ Free Fire แบบเรียลไทม์
อีกหนึ่งแมตช์พิเศษที่ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามคือ Free Fire Elite Match ที่รวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจาก ไทย, ลาว, เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาประชันฝีมือสร้างสีสันให้กับเวที “สงครามนินจา” สะท้อนพลังที่แข็งแกร่งของคอมมูนิตี้เกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมปล่อยไอเทมลิมิเต็ดในเกม ให้แฟนๆ ชาวไทย เช่น ชุดแพ็กนักแข่งทอง, คุณชายผีสิง, หน้ากากสายฟ้าทมิฬ และ ท่าทางพิเศษจาก Free Fire x Naruto Shippuden
ภายในงานแฟนเกมและสาวกอนิเมะยังได้สัมผัสประสบการณ์กับบรรยากาศ “หมู่บ้านโคโนฮะ” ที่ถูกจำลองขึ้นอย่างอลังการ เสมือนเข้าไปอยู่ในโลกของ Naruto Shippuden โดยผู้ร่วมงานได้รับม้วนคัมภีร์เพื่อสะสมสแตมป์จากการ่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิ Fireball Jutsu, บัลลังก์ Itachi, ปาคุไน, พัดยักษ์ของมาดาระ, และ Mini Tournament รวมถึงโซนศิลปะอย่าง Painting Kunai On Scroll ที่ปลุกพลังสร้างสรรค์และความเป็นนินจาในตัวผู้ร่วมงานแต่ละคน กิจกรรมต่างๆ ยังมาพร้อมของรางวัลและของที่ระลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ทั้งนี้ ความสนุกแบบนินจายังไม่จบลง เพราะระหว่าง 30 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2568 แฟนเกมสามารถเข้าไปสัมผัสคอนเทนต์ธีม Naruto แบบใหม่ทุกสัปดาห์ พร้อมโหมดใหม่ “Ninjutsu: Lone Wolf” การต่อสู้แบบ 1v1 ที่ผู้เล่นสามารถใช้สกิลนินจาแบบเต็มรูปแบบ ต่อยอดความสำเร็จจากบทที่ 1: “การจู่โจมของเก้าหาง” สู่ “บทที่ 2: สงครามนินจา” ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
นายกฤตย์ พัฒนเตชะ ผู้อำนวยการอาวุโสประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือสุดพิเศษระหว่าง Free Fire และ Naruto Shippuden ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ “ศึกสงครามนินจา” ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ความร่วมมือกับ Naruto Shippuden นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Free Fire ที่ต้องการจะมอบประสบการณ์ความสนุกเหนือความคาดหมายให้กับผู้เล่น เราเชื่อมโยงโลกของเกมกับอนิเมะที่ครองใจผู้คนทั่วโลกทั้งในเกมและนอกเกม ภายในงาน “FREE FIRE ALL STARS: ศึกสงครามนินจา” เราหวังว่าแฟนเกมและแฟนอนิเมะจะได้พบปะกับเพื่อนภายในคอมมูนิตี้ที่ มีความชอบเดียวกัน ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ชมการแข่งขันที่ดุเดือด และสนุกกับกิจกรรมภายในงานไปด้วยกัน
“เป้าหมายสำสำคัญของ Free Fire คือการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ผ่านพลังของเกม การแข่งขัน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ ‘เกม’ ไม่ใช่แค่สื่อบันเทิง แต่เป็นพื้นที่ของคอมมูนิตี้ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเฉลิมฉลองสิ่งที่พวกเขารัก และจุดประกายแรงบันดาลใจอย่างไร้ขีดจำกัด” นายกฤตย์ กล่าวเสริม
หลังปิดฉาก Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา Free Fire เตรียมมุ่งหน้าสู่เวทีใหญ่ระดับโลกกับ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals ที่จะจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์เต็มระหว่างปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยจะมีทั้งหมด 18 ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ แฟนเกมชาวไทยต้องเตรียมส่งแรงเชียร์ให้ทีมนักกีฬาไทยคว้าตำแหน่งแชมป์ระดับโลกในครั้งนี้มาให้ได้