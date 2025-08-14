ฮีลใจด้วยทุ่งนา! จัดใหญ่ เชียงรากน้อย ครอสคันทรี 2025 ปีที่ 3 ปันน้ำใจมอบทุนเด็กในพื้นที่
นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล เชียงรากน้อย ครอสคันทรี 2025 ”Chiangraknoi X Country 2025“ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งผ่านทุ่งนาและธรรมชาติอันเขียวชะอุ่ม พร้อมปันน้ำใจให้น้อง สมทบทุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนและเด็กในพื้นที่” ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ภายในงานแถลงข่าวมี นางฐิตารีย์ เจริญนพศักดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย, น.ส.ณัชสรณ์ ดำประภา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย, นายสมยศ บัวเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย, นายภานุวัฒน์ สุไตทอน SUTSPORTS (สุตสปอร์ต) ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Race Director), เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุนเข้าร่วมด้วย
รายการนี้ อำเภอบางปะอิน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย, SUTSPORTS Creation และผู้สนับสนุน PIXME, Cardioh, Macim Sport และ alrise จัดขึ้นเพื่อผสามผสานการแข่งขันกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยว (Sport Tourism) และกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ในพื้นที่ของ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน นอกจากนี้ เงินรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่ง และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก ราคาตัวละ 300 บาท โดยบริจาคตัวละ 100 บาท จะนำเข้าโครงการปันน้ำใจให้น้อง มอบให้โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป
นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เพื่อผลักดันให้เป็นงานวิ่งที่รวบรวมความสนุก ความตื่นเต้นไว้ในที่เดียว ฮีลใจด้วยวิวทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ณ ทุ่งเชียงรากน้อย ให้ผู้สนใจได้มาออกกำลังกาย และยังได้มาท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชุมชนน่ารัก ชิมอาหารอร่อย จับจ่ายใช้สอยของดีขึ้นชื่อและชมแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อมากมายที่รอให้ไปสัมผัส
นายภานุวัฒน์ สุไตทอน SUTSPORTS ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Race Director) กล่าวว่า ความพิเศษปีนี้ได้สำรวจเส้นทางใหม่ โดยเป็นการวิ่งบนพื้นผิวธรรมชาติ 100 เปอร์เซนต์ จะเป็นดิน หญ้า ลูกรัง ไปตามทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ณ ทุ่งเชียงรากน้อย เพื่อหวังให้นักวิ่งได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกมากยิ่งขึ้น และยังมีการมอบเสื้อฟินิชเชอร์ (Finisher T-Shirt) รางวัลแห่งความสำเร็จให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยและทำเวลาดีสุด 100 คนแรกทั้งชายและหญิง สนับสนุนโดย Pixme Photos
ไฮไลต์การแข่งขันอยู่ที่ประเภทครอสคันทรี CRN X Mile 16 KM. ระยะทาง 16 กม. นักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางวิ่งธรรมชาติ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เมืองแห่งการปลูกข้าว ที่รายล้อมด้วยท้องทุ่งนากว้างใหญ่ บนรันเวย์คันนาแบบอินไซด์ พื้นผิวธรรมชาติ ความเป็นดิน หญ้า ลูกรัง ได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกมากยิ่งขึ้น และเน้นความปลอดภัย เส้นทางวิ่งเลนขนาดใหญ่ สามารถใส่ความเร็วสปีดเร่งทำเวลาได้เต็มพิกัด และมีการจับเวลาด้วยระบบ chip time
แบ่งการชิงชัยเป็น ประเภททั่วไป Over all ชาย / หญิง อันดับ 1-3 ได้รับโล่และเงินรางวัล โดยอันดับที่ 1 จำนวน 3000 บาท, อันดับที่ 2 จำนวน 2000 บาท และอันดับที่ 3 จำนวน 1000 บาท นอกจากนี้ ยังแบ่งเป็นรุ่นอายุชาย / หญิง ได้แก่ ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งอันดับ 1-5 แต่ละรุ่น จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ
พร้อมกันนี้ ยังมีประเภท CRNx Fun Run 5 KM ระยะทาง 5 กม. ไม่มีการแข่งขัน เพื่อให้ผู้สนใจได้มาร่วมวิ่งเพลินๆ เดินดูทุ่งนา สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ สูดโอโซนบริสุทธิ์ และได้ถ่ายภาพสวยๆ เป็นที่ระลึก ฮีลใจด้วยวิวทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ณ ทุ่งเชียงรากน้อยไปด้วยกัน
สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 จุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยอยู่ที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -20 กันยายน 2568 ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.runlah.com/th/crnx2025 หรือรับสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าสมัครระยะ 16 กม. ราคา 790 บาท รับจำกัดจำนวน 1,000 คน โดยผู้ที่เข้าร่วมได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (สามารถซื้อเพิ่มได้ตัวละ 300 บาท) BIB chiptime / e-certificate /เหรียญรางวัล / อาหาร / ประกันอุบัติเหตุ และระยะฟันรัน 5 กม. ราคา 500 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (สามารถซื้อเพิ่มได้ตัวละ 300 บาท) BIB ไม่ติด chiptime /เหรียญรางวัล / อาหาร / ประกันอุบัติเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Chiangraknoi X Country