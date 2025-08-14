ปลุกกระแส! ระเบิดศึกเทคบอลชิงแชมป์ ปทท. ครั้งที่ 4 สตาร์ดังร่วมบู๊อุ่นเครื่องก่อนซีเกมส์
พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 โดยมี พล.ต.หญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, นางกุลกัญญา ทุมเสน รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, นายชวลิต จิรายุกุล ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, น.ส.นภาพร ชิ้นอ่อน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพิเศษ บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, นายฐิตินันท์ ตปนิยนันท์ ผู้แทนบริษัท พูลเทเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด และนายวีระชัย แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมด้วยที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล กล่าวว่า การแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีนี้จะถือเป็นการปลุกกระแสเทคบอลในบ้านเราให้แฟนๆ กีฬาได้เห็นหน้าค่าตานักกีฬา ได้รู้จักฝีเท้าฝีไม้ลายมือของตัวพระกาฬระดับทีมชาติไทย เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่สตาร์ดังๆ ที่จะมาร่วมในการแข่งขันรายการนี้จะเตรียมเข้าสู่มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ช่วงเดือนธันวาคมนี้ เมื่อถึงเวลานั้นแฟนกีฬาในบ้านเราที่เริ่มรู้จักนักกีฬาทีมชาติแล้วก็จะได้เชียร์ให้ต่อสู้กับชาติต่างๆ ในอาเซียนอย่างมีอรรถรสมากขึ้น คล้ายกับการสร้างนักกีฬาไอดอลของประเทศไทยให้ผู้คนได้รู้จัก ได้เชียร์ถูกนั่นเอง
“ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท พูลเทเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี, บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด และทุกๆ ภาคส่วน ที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันครั้งนี้ได้เกิดขึ้น และในฐานะนายกสมาคม ผมจึงอยากเชิญชวนให้แฟนๆ กีฬาเทคบอลและประชาชนคนไทยเดินทางมาร่วมชมเกมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้น ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคมนี้” นายกเทคบอลไทยกล่าว
สำหรับการแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 จะจัดการแข่งขันที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 มีการชิงชัยทั้งสิ้น 5 ประเภท ประกอบด้วย เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม โดยมีนักกีฬาจาก 105 ทีมเข้าร่วมประชันฝีเท้า สำหรับแฟนกีฬาไทยสามารถเดินทางมาร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาที่สนุกตื้นเต้นเร้าใจได้แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดทั้ง 4 วัน