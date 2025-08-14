ทีมบาสสาววัดน้อยนพคุณ คว้าแชมป์รุ่น 16 ปีหญิง กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นรภัทร แย้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนักนันทนาการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา ร่วมกันเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา โดยมี ส.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา ร่วมมอบรางวัลด้วย
สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์, รองชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) ส่วนอันดับที่ 3 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ชนะเลิศ โรงเรียนอัสชัญ, รองชนะเลิศ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ส่วนอันดับที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถม)
รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ, รองชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ส่วนอันดับที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงเรียนชลกันยานุกูล
รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, รองชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่วนอันดับที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)