ผู้ว่าฯกกท. ยันจ่อต่อสัญญาโมโตจีพี พร้อมประสานช่วยคลายปมสนามช้างฯ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า เรามีความมุ่งมั่นในการต่อสัญญาการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ออกไปแน่นอน ซึ่งได้รับแนวทางจากรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่จะได้รับ และเป็นผลดีต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วย ตอนนี้กำลังพูดคุยขั้นตอนสุดท้ายในการเจรจาระหว่างเรื่องสัญญากับตัวเลขที่มากขึ้นทุกครั้งในการต่อสัญญาออกไป เพราะมีชาติอื่นที่รอเสียบจะเป็นภาพอยู่แล้ว เพราะกระแสดีขึ้นเรื่อยๆ
“ในเร็วนี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จะเชิญผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดมาพูดคุยกัน ทั้งสปอนเซอร์ และผู้สนับสนุนต่างๆ ทำยังไงถึงให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมโมโตจีพี ได้มากกว่านี้ ส่วนเรื่องตัวเลขนั้นยอมรับยังไม่นิ่งเท่าไร มีการเพิ่มขึ้นมาประมาณหลักล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งราคาค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกปี แต่เราก็พยายามเจรจา เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุด เราเจรจาคุยกันหลายรอบในเรื่องราคา ผมพูดได้เพียงว่าที่ดอร์นา สปอร์ต ให้ราคานี้เป็นราคาพิเศษมากแล้ว”
ส่วนกรณีประเด็นที่มีปัญหาของสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขากระโดงด้วย ผู้ว่าการ กกท.กล่าวว่า ตอนนี้ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีถึงแนวทางต่างๆ ว่าในเรื่องคดีต้องใช้เวลาในการจะเข้าจะออกพื้นที่ แต่เราไม่อยากให้มีผลกระทบกับอีเวนต์ ไม่ใช่แค่โมโตจีพี ที่จะเตรียมการไปอยู่ที่เขากระโดง เป็นไปได้ที่ กกท. จะหารือกับการรถไฟฯ และกระทรวงคมนาคม เข้ามาช่วยดูแล เพื่อให้ด้านกีฬาดำเนินต่อไปได้ตามแผน จนกว่าจะมีการยุติในข้อกฎหมาย เราอยากให้ทุกอย่างเดินหน้าได้
“กกท. เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว แต่เราสามารถเข้ามาดูแลสนามเป็นการชั่วคราวได้ จะมีการหารือในรายละเอียดกับกระทรวงคมนาคมต่อไป และทาง กกท. ไม่ได้มีปัญหากับใคร แต่เราเป็นหน่วยงานของรัฐ สามารถตกลงหารือกับหน่วยงานของรัฐว่าให้ กกท. ช่วยเข้ามาดูแลจัดการได้”