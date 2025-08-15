กกท. เผยช่วงจัดซีเกมส์อาจส่งให้รถติดมากขึ้น เตรียมอำนวยความสะดวกนักกีฬา
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการเปิดโอกาสให้นักเรียน และเยาวชนเข้าชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น ในหลักการเราอยากให้เด็กๆ เข้ามาชมการแข่งขัน ก็จะได้มีการประสานงาน แต่เรื่องของการหยุดอะไรต่างๆ คงต้องเป็นระดับนโยบายรัฐบาล แต่ว่าในการบริหารจัดการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านเป็นประธานจัดการแข่งขัน ท่านก็อยากเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน พี่น้องประชาชนเข้ามาชม
ส่วนความคืบหน้าการจัดการพื้นที่รอบสนามแข่งขันและถนนในบริเวณดังกล่าว ดร.ก้องศักด กล่าวว่า จริงๆ อยู่ในงานของกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพฯก็เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ซึ่งก็จะมีการประดับต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นทันซีเกมส์หรือไม่ แต่ยืนยันได้ทางกรุงเทพฯมีส่วนร่วมในการวางแผน และมีการวางแผนในเรื่องประดับเมืองร่วมกัน
สำหรับปัญหาการจราจรในช่วงจัดการแข่งขัน ดร.ก้องศักด กล่าวว่า คราวนี้เราไม่ได้มีเส้นทางพิเศษสำหรับซีเกมส์โดยเฉพาะ ก็อาจจะทำให้การจราจรของพี่น้องประชาชนทั่วไปติดมากขึ้น แต่ได้มีการประสานงานว่า เส้นทางที่นักกีฬาพักอยู่กับสนามแข่ง น่าจะมีการอำนวยความสะดวกพิเศษ เพื่อที่จะให้เส้นทางต่างๆ ที่นักกีฬาจำเป็นต้องใช้เป็นประจำ ได้เดินทางสะดวกคล่องแคล่วขึ้น