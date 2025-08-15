อายิโนะโมะโต๊ะ หนุนซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ เสริมแกร่งโภชนาการทัพไทยพร้อมสู้ศึก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอสอีเอ รีเจียนัล เฮดควอเตอส์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Gold Sponsor) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13
ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า การแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ever Forward, Create Pride Together สะท้อนถึงความร่วมมือและความสามัคคีในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลโภชนาการเสริมสมรรถภาพนักกีฬา สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันส่งเสริมด้านโภชนาการกีฬาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในอาเซียน การสนับสนุนครั้งนี้จึงถือเป็นวาระสำคัญที่จะช่วยผลักดันศักยภาพทางด้านกีฬา โภชนาการที่ดี สานต่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียน
ดร.ก้องศักด กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว การที่อายิโนะโมะโต๊ะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านโภชนการจะช่วยเสริมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในแต่ละชนิดกีฬาที่มีรายละเอียดเรื่องอาหารการกินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการทำงานร่วมกันตรงนี้จะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลระยะยาว โดยที่ผ่านมา กกท.ได้ให้นักกีฬาไทยเก็บตัวฝึกซ้อมมา 6 เดือน และทดสอบสมรรถมาต่อเนื่อง เชื่อว่าจาการสนับสนุนด้านโภชนาการจะช่วยให้นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นแน่น และจะส่งผลต่อผลการแข่งขันที่ตามมาด้วย
มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นในการสนับสนุนภูมิภาคอาเซียน เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงแพชชั่น ความทุ่มเท และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งถักทอสายสัมพันธ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้ การสนับสนุนของเราครอบคลุมด้านโภชนาการแก่สมาคมกีฬา นักกีฬา รวมไปจนถึงสถาบันกีฬาในหลายประเทศภายใต้โครงการ ASEAN Victory Project
“สำหรับประเทศไทย บริษัทได้นำโครงการมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals Kachimeshi) สนับสนุนแก่ กกท. โดยสนับสนุนการปรับปรุงโรงอาหาร Ajinomoto Victory Canteen ซึ่งเป็นพื้นที่รับประทานอาหารและกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีและมิตรภาพอันเหนียวแน่นในอาเซียนด้วยพลังจากกีฬาและโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์”