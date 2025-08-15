กกท.-กองทุนกีฬา จัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรทางกีฬา
นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรทางกีฬา ประจำปี 2568 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ที่ห้อง Paviillion AB โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากีฬาในทุกมิติ รวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของนักกีฬา การมอบทุนการศึกษา เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาไทย ซึ่งมีพื้นเพและสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันทั่วประเทศ สำหรับเยาวชนที่มีศักยภาพและทักษะด้านกีฬา แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา กองทุนฯ จึงมอบโอกาสนี้เพื่อให้นักกีฬาสามารถเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาได้ ทุนการศึกษายังเป็นการต่อยอดให้เมื่อนักกีฬายังแข่งขันอยู่ ก็สามารถศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพเสริม และในระยะยาว เมื่อถึงวันที่รีไทร์จากวงการกีฬา ก็ยังมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมนักกีฬา รวมถึงบุคลากรทางการกีฬา ให้สามารถทุ่มเทเวลากับการฝึกซ้อมได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทุนการศึกษาที่กองทุนฯ มอบให้นั้น ครอบคลุมนักกีฬาหลายกลุ่ม ตั้งแต่นักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานระดับนานาชาติ นักกีฬาระดับจังหวัดที่คัดเลือกจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ ไปจนถึงนักกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงเวทีโลก ที่สำคัญ กองทุนฯ ยังให้ความสำคัญกับนักกีฬาคนพิการเช่นเดียวกับนักกีฬาทั่วไป เพื่อสร้างความเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2568 รวมระยะเวลา 20 ปี มีนักกีฬาที่ได้รับทุนตลอดระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 3,886 คน รวมเป็นเงินกว่า 448 ล้านบาท
สำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 ตามหลักเกณฑ์ ประกาศกำหนดการพิจารณาให้ทุนการศึกษา มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุน การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 494 ทุน รวมเป็นเงิน 31,892,400 บาท ประกอบด้วย
1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน รวมเป็นเงิน 19,811,800 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์) เป็นเงิน 14,793,400 บาท และค่าเล่าเรียนตามใบเสร็จของสถาบันการศึกษาและเป็นไปตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นเงิน 5,018,400 บาท
2.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 194 คน รวมเป็นเงิน 12,080,600 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์) เป็นเงิน 9,285,200 บาท และค่าเล่าเรียนตามใบเสร็จของสถาบันการศึกษาและเป็นไปตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นเงิน 2,795,400 บาท