ฟอร์มเข้าตา! นครินทร์ เตรียมร่วมทัพฮอนด้า ทีม เอเชีย ลุยโมโตทู ที่ออสเตรีย
“ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 นักบิดโมโตทรีชาวไทยคนแรก ที่โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 จนได้รับโอกาสจาก “อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” ลงแข่งขันในโมโตทู ติดต่อกัน 3 สนาม ตั้งแต่ที่ มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน, ออโตโดรโม อินเตอร์ นาซินาเล เดล มูเจลโล ประเทศอิตาลี และล่าสุดคือ ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์
“ชิพ-นครินทร์” กล่าวว่า “สุดสัปดาห์นี้ เป้าหมายของผมคือ การปรับปรุงความเร็ว เพื่อลดช่องว่างกับกลุ่มผู้นำ และพัฒนาสไตล์การขับขี่ สนามเรดบูลริง มีความเร็วสูงและไหลยาวต่อเนื่อง ผมต้องปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผมจะทุ่มเทเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้น”
จากพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมและยกระดับความเร็วขึ้นได้ทุกสนาม ส่งผลให้นักบิดชาวไทยวัย 29 ปี ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก “อิเดมิตสึ ฮอนด้าทีม เอเชีย” ที่มองเห็นถึงศักยภาพ จนได้รับโอกาสให้กลับไปแข่งขันในศึก โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ อีกครั้งที่สนาม เรดบูล ริง ประเทศออสเตรีย ในรายการ ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ซึ่งเป็นสนามแรกของครึ่งฤดูกาลหลัง ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้
