ไม้คิว พร้อมลุยศึกเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2025 สนาม 6 ที่สปีลเบิร์ก
“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิด The Next Successors ดาวรุ่งจากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ เตรียมลงทำการแข่งขันศึกเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ สนาม 6 ซึ่งเป็นสนามรองสุดท้าย ที่เรดบูล ริง เมือง สปีลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย โดยที่ผ่านมานักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เก็บมาได้ 46 คะแนน อยู่อันดับที่ 15 ของตารางนักแข่งทั้งหมด 26 คน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุด “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ยังคงทำงานอย่างหนักพร้อมจะยกระดับผลงานให้ดีต่อเนื่องกับสนามสุดหินที่มีความสูงต่ำของแทร็คตามภูมิประเทศบนหุบเขา ต้องอาศัยทักษะการขับขี่สูง และการเบรกหนักจะเป็นหนึ่งในความท้าทายไปสู่ชัยชนะ
ทั้งนี้ ศึกเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เมืองสปีลเบิร์ก 2025 จะมีการซ้อมในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ ส่วนการควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตจะมีขึ้นในวันเดียวกันเวลา 22.50 น. การดวลความเร็วเรซแรกจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมนี้ เวลา 22.00 น. และเรซสอง วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 13.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
