ส.ฮอกกี้ พร้อมส่งชื่อนักกีฬาทีมชาติ ร่วมรับทุนจากกองทุนการกีฬา ปี 25​68

ดร.ชื่นชนก ศิริวัฒน์ อุปนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่ง​ประเทศไทย​ ได้ร่วมเข้าร่วมพิธีลงนาม การจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2568​ โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะรองเลขาธิการ คณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านา

โดยในปีต่อไป สมาคมกีฬา​ฮอกกี้​แห่ง​ประเทศไทย​ เราจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับ นักกีฬา ฮอกกี้ในลำดับต่อไปค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะประสานกับผู้แทนทีมทุกชุด เพื่อเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ในการยื่นขอทุนสำหรับนักกีฬาฮอกกี้ที่ประสงค์รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการ​กีฬา​แห่งชาติ​ต่อไป