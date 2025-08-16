ส.ฮอกกี้ พร้อมส่งชื่อนักกีฬาทีมชาติ ร่วมรับทุนจากกองทุนการกีฬา ปี 2568
ดร.ชื่นชนก ศิริวัฒน์ อุปนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ได้ร่วมเข้าร่วมพิธีลงนาม การจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2568 โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะรองเลขาธิการ คณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านา
โดยในปีต่อไป สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เราจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับ นักกีฬา ฮอกกี้ในลำดับต่อไปค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะประสานกับผู้แทนทีมทุกชุด เพื่อเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ในการยื่นขอทุนสำหรับนักกีฬาฮอกกี้ที่ประสงค์รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป