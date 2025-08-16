กีฬา

ชบาแก้ว สวมชุดสีน้ำเงินดวลเมียนมา ตัดเชือกศึกอาเซียน 2025 พร้อมมี VAR ช่วยตัดสิน

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ ประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 (ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025) รอบรองชนะเลิศ ที่ห้องลานฮา โรงแรมพูลแมน เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม

การประชุมในครั้งนี้นำโดย ตัวแทนทั้ง 4 ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ประกอบด้วย ไทย, เมียนมา, เวียดนาม และ ออสเตรเลีย พร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่ายอื่นๆ เข้าร่วมประชุม

สรุปการประชุม มีดังนี้

– ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะสวมชุดสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตู สีเหลือง ขณะที่ เมียนมา จะสวมชุดสีแดง ผู้รักษาประตู สีเหลือง

– การเปลี่ยนตัวจะสามารถทำได้ทั้งหมด 5 คน และเปลี่ยนได้ 3 ครั้ง ไม่รวมช่วงพักครึ่ง
– การเปลี่ยนตัว ในกรณีพิเศษ (Concussion) ในกรณีที่ผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ อีกฝ่ายจะได้สิทธิ์เพิ่มเติมด้วย
– การแข่งขันในรอบนี้จะมีการนำเทคโนโลยีวีเออาร์มาช่วยในการตัดสิน
– การแข่งขันในคู่แรกจะมีคูลลิ่งเบรกทั้งสองครึ่ง เพราะด้วยอุณหภูมิที่เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ค่อนข้างสูง
– หากเสมอกันในเวลา 90 นาที จะมีการต่อเวลาอีก 30 นาที แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ซึ่งหากยังเสมอกันอีกจะตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษ
– ขณะที่ในนัดชิงอันดับที่สาม หากเสมอกันในเวลา 90 นาที จะตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษทันที ส่วนนัดชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลา 90 นาที จะมีการต่อเวลาอีก 30 นาที แบ่งเป็น 2 ครึ่ง หากยังเสมอกันจะตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษต่อไป

โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศ พบกับ เมียนมา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ที่ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม ถ่ายทอดสดทาง : ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก

