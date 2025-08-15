อิเคดะ ติวเข้มแทคติกทัพชบาแก้ว ซ้อมลูกตั้งเตะ พร้อมบู๊ตัดเชือกเมียนมา
“ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมออฟฟิเชียล เทรนนิ่ง ที่สนาม VIN 1 เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 (ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025) รอบรองชนะเลิศ ที่จะพบกับ เมียนมา ในวันที่ 16 สิงหาคม นี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “ฟูโตชิ อิเคดะ” หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น นำทัพติวเข้ม โดยเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมนี้ รวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศ พบกับ เมียนมา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ที่ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม ถ่ายทอดสดทาง : ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก
