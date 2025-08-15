กีฬา

สนามเนตบอลพร้อมจัดศึกซีเกมส์ ใกล้ห้างดังให้นักกีฬาได้ช้อปปิ้งผ่อนคลาย

สนามเนตบอลพร้อมจัดศึกซีเกมส์ ใกล้ห้างดังให้นักกีฬาได้ช้อปปิ้งผ่อนคลาย

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับ สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย​ เดินทางตรวจสนามแข่งขันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจันทนยิ่งยง โดย นำโดยผศ.ดร.อัศวิน จันทรสระสม เลขาธิการสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันสำรวจสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชนิดกีฬาเนตบอลที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2568 โดยมีทีมเข้าร่วมการ แข่งขันจำนวน 5 ทั้งหมดทีม ประกอบด้วย ไทย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์​ และทีมมาเลเซีย

หลังจากเสร็จสิ้น​การตรวจสน​าม​จันทนยิ่งยิง ผศ.ดร.อัศวิน จันทรสระสม เลขาธิการสมาคมกีฬาเนตบอลแห่ง​ประเทศไทย​ เปิดเผยว่า​ สนามอาคารจันทนยิ่งยง ซึ่งเคยเป็นสนามแข่งขันกีฬาเนตบอลมาก่อนแล้วตอนนี้มีความพร้อมอย่างมากสำหรับในการเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ครั้งที่​ 33​

“เชื่อว่าทุกชาติน่าจะพอใจ เนื่องจากเป็นสถานที่ใกล้ศูนย์การค้าห้างชื่อดังหลายที่​ ทำให้แต่ละชาติสามารถเดินช้อปปิ้งผ่อนคลายหลังแข่งขันได้​ และถือว่าเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ​ของประเทศ ​ภายใต้โครงกาา​ สปอร์ต ทัวรซึ่ม สำหรับความหวังของเนตบอลไทยติด​ 1 ใน​ 3 ลุ้นเหรียญ​ซีเกมส์​”