สนามเนตบอลพร้อมจัดศึกซีเกมส์ ใกล้ห้างดังให้นักกีฬาได้ช้อปปิ้งผ่อนคลาย
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับ สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย เดินทางตรวจสนามแข่งขันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจันทนยิ่งยง โดย นำโดยผศ.ดร.อัศวิน จันทรสระสม เลขาธิการสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันสำรวจสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชนิดกีฬาเนตบอลที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2568 โดยมีทีมเข้าร่วมการ แข่งขันจำนวน 5 ทั้งหมดทีม ประกอบด้วย ไทย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และทีมมาเลเซีย
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสนามจันทนยิ่งยิง ผศ.ดร.อัศวิน จันทรสระสม เลขาธิการสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สนามอาคารจันทนยิ่งยง ซึ่งเคยเป็นสนามแข่งขันกีฬาเนตบอลมาก่อนแล้วตอนนี้มีความพร้อมอย่างมากสำหรับในการเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ครั้งที่ 33
“เชื่อว่าทุกชาติน่าจะพอใจ เนื่องจากเป็นสถานที่ใกล้ศูนย์การค้าห้างชื่อดังหลายที่ ทำให้แต่ละชาติสามารถเดินช้อปปิ้งผ่อนคลายหลังแข่งขันได้ และถือว่าเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงกาา สปอร์ต ทัวรซึ่ม สำหรับความหวังของเนตบอลไทยติด 1 ใน 3 ลุ้นเหรียญซีเกมส์”