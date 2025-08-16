เทควันโดท่ารำไทย คว้า 4 ทอง 3 ทองแดง ศึกดับเบิ้ลยูที เพรสซิเดนท์ส คัพ-โอเชียเนีย ที่ออสเตรเลีย
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทท่ารำ ไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด พุมเซ่ รายการ ดับเบิ้ลยูที เพรสซิเดนท์ส คัพ-โอเชียเนีย และออสเตรเลียน โอเพ่น (WT President’s Cup-Oceania และ Australian Open) ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2568 ที่เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย
ล่าสุดในส่วนของรายการ ดับเบิ้ลยูที เพรสซิเดนท์ส คัพ-โอเชียเนีย ซึ่งแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า นักเทควันโดพุมเซ่ไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ทั้งหมด 4 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง
สำหรับ 4 เหรียญทอง ทำได้จากคู่ผสม ธนา เขียวลายเลิศ กับชุติกาญจน์ ลาภนิติยพันธุ์, เดี่ยวชายฟรีสไตล์ นาวิน ปินฑะสูตร, เดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ และพุมเซ่ทีมหญิง ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธุ์, ชลกร ชยวัฑโฒ และศศิภา ชูผล
ส่วน 3 เหรียญทองแดง ได้จาก เดี่ยวชายพุมเซ่ อัจฉริยะ เกิดแก้ว, เดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ วัชรกุล ลิ้มจิตรกร และ พุมเซ่ทีมชาย สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, ธนา เขียวลายเลิศ และนาวิน ปินฑะสูตร
ทั้งนี้ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทท่ารำ จะแข่งขันต่อ ในรายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น วันที่ 17 สิงหาคม 2568
