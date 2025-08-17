ไทยวางมาตรการเข้มปลอดภัยจัดซีเกมส์ กกท. เผยเตรียมยิงสดครอบคลุมครั้งประวัติศาสตร์
“ผู้ว่าก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในช่วงระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมว่า ในช่วงของการแข่งขันซีเกมส์จะมีบางชนิดกีฬาที่เป็นกีฬายอดนิยม ซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมการแข่งขัน ตามนโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศเกม แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของความต้องการต่างๆ และการที่ไทยเราจำเป็นต้องหารายได้บางส่วน ก็จะมีบางชนิดกีฬาที่เราจะเก็บค่าบัตรเข้าชม แต่บางชนิดกีฬาเราจะเปิดให้เข้าชมฟรี และจะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าชมการแข่งขัน แต่ว่าจะเป็นการหยุดโรงเรียน หรือไม่หยุดเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ว่าแน่นอนว่าเราจะส่งเสริมให้เด็กๆ น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนอกจาก 3 จังหวัดนี้ก็อยากที่จะเปิดโอกาสให้มาเข้าชมซีเกมส์กันด้วย
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวอีกว่า ในส่วนของเรื่องมาตรการความปลอดภัยของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ เราได้วางแผนเอาไว้อยู่แล้ว และได้มีการพูดคุย อย่างเช่นตัวอย่างที่เราได้พิจารณาย้ายสถานที่เปิดการแข่งขันมาอยู่ในสนามกีฬา ทั้งซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ แต่เราก็อยากที่จะให้มีกิจกรรมให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย เราก็เลยมีกิจกรรมที่บริเวณท้องสนามหลวงของซีเกมส์ หรือการจัดกิจกรรมที่ลานย่าโม จ.นครราชสีมา ของอาเซียนพาราเกมส์ด้วย ซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรการ และความร่วมมือต่างๆ จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เรายิ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเราก็ได้มีการประเมิน และติดตามสถานการณ์กันอยู่ทุกวันว่าจะมีอะไรที่เราจะต้องทำเพิ่ม มีอะไรที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรด้วย
ดร.ก้องศักด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ กกท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในการดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่าจะมีทีวีช่องไหนบ้างที่มาร่วมด้วย ทั้งช่องต่างประเทศในอาเซียนเยอะมากในครั้งนี้ บางประเทศก็หลายช่อง ในส่วนของประเทศไทยเองส่วนตัวยังไม่อยากเปิดเผยว่ามีช่องไหนบ้าง แต่ช่องหลักๆ มีแน่นอน โดยจะมีช่อง T SPORT 7 เป็นหลักอยู่แล้ว และก็จะมีสถานีของภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมด้วย
“เชื่อว่าการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้จะครอบคลุมอย่างยิ่ง รวมถึงการร่วมมือกับทางทรูวิชั่นส์นาว ในการถ่ายทอดสดผ่าน OTT ด้วย เพราะว่าก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของซีเกมส์ด้วย เพราะฉะนั้นช่องทางในการถ่ายทอดทุกช่องทางจะครบถ้วน และผมคิดว่าจะเป็นซีเกมส์ครั้งที่มีการถ่ายทอดครอบคลุมให้คนไทยทั้งประเทศได้ดูมากที่สุด จะถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับ” ผู้ว่าการ กกท.กล่าวปิดท้าย