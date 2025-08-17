จัดศึกลูกยางนัดพิเศษ จีน-ไทย ฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต 19 ส.ค.นี้
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว การนับถอยหลังสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2568 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral Event และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมชาติจีน พบ ทีมชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยมี นาย หยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นางภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักตบทีมชาติจีน และทีมชาติไทย ร่วมแถลงข่าวที่ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน พระรามเก้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมวอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐประชาขนจีน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง นัดพิเศษ ระหว่าง ทีมชาติจีน ซึ่งเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้า เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 โดยทีมชาติจีน จะลงแข่งขันนัดพิเศษกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า ในวาระ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนนี้ จะเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายที่จะได้ร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อทำให้ปีครบรอบความสัมพันธ์นี้กลายเป็น “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย-จีน” มุ่งไปสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ให้สมตามคำขวัญในโอกาสฉลอง 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ที่ว่า “จีน-ไทยสานใจกัน ร่วมสร้างฝันประชาคม” ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความยินดีที่สมาคมวอลเลย์บอลจีน ส่งทีมมาร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตรกับทีมชาติไทย ถือเป็นการใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมวอลเลย์หญิงของทั้งสองชาติ ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ใน 4 จังหวัดทั้งเชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันของทั้งไทย และ จีนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมให้สามารถทำผลงานได้ดีในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 เป็นการแข่งขันกีฬาหัวใจสีเขียว Green Heart Event มุ่งสู่ Net Zero ด้วยคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon Neutral Event) เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยสู่แนวทางความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
นางภาวินี ไชยสิทธิ์ กล่าวว่า ในนาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษระหว่าง ทีมชาติจีน และทีมชาติไทย เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สำหรับประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาล และระดับประชาชน ได้พัฒนาในหลายมิติไปด้วยกันอย่างราบรื่นจวบจนปัจจุบัน จากความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งสองประเทศ
เนื่องในวาระพิเศษนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงได้ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการอุ่นเครื่องของนักวอลเลย์บอลหญิงของทั้งสองประเทศก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ความความสัมพันธ์ที่ดีด้านมิติกีฬา ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการของระหว่างสองประเทศ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ด้วย
นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ภายใต้แบรนด์เครื่องดื่ม “เอส โคล่า” ผ่านแคมเปญ “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทย โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 ขอเชิญชวนแฟนวอลเลย์บอลมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง 2 ทีม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ไปด้วยกัน รวมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 นี้ด้วย
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญ และร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 โดยกำหนดให้มีรูปแบบการจัดงานแบบ GREEN HEART EVENT (GHE) และ Carbon Neutral Event ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานแข่งขันกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับการลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมดของการแข่งขัน เพื่อเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ตามนโยบายของ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะให้การแข่งขันครั้งนี้ เป็นต้นแบบของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานเพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ทุกภาคส่วน ทุกการดำเนินงานต้องเข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบและปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสำหรับภาคการกีฬาเอง ก็นับเป็นภาคส่วนที่สำคัญ ที่สามารถเข้ามาเป็นต้นแบบในการเข้ามีส่วนร่วม เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด Carbon Neutral event
การแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” ครั้งนี้คณะผู้จัดงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกแมตช์การแข่งขัน ครอบคลุมพื้นที่จัดการแข่งขันใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา และกรุงเทพฯ เพื่อให้สามารถระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ และนำไปสู่การวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในการซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) มาชดเชย ส่งผลให้การแข่งขันในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายในการเป็นกิจกรรมที่ Carbon Neutral Event ซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬา ที่คำนึงถึงความยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ต่อไปในอนาคต
นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษระหว่าง ทีมชาติจีน และ ทีมชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในครั้งนี้ จะทำการแข่งขันจริงของทั้งสองประเทศ โดยจะทำการแข่งขันจำนวน 3 เซต นอกจากนี้จะมีการแข่งขันในเซตที่ 4 โดยแบ่งนักกีฬาของจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งสองประเทศมารวมเป็นทีมเดียวกันแบบผสม ทำการแข่งขันเพื่อกระชับมิตรอีกหนึ่งเซ็ต หลังจากนั้นจะจัดรายการแฟนมีตให้แฟนวอลเลย์บอลได้ใกล้ชิดนักกีฬา ขอลายเซ็นและถ่ายภาพในบริเวณรอบๆ สนามแข่งขันด้วย
การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขัน 3 เซต ส่วนเซตที่ 4 จะเป็นผสมผสานระหว่างนักวอลเลย์บอลไทยและจีน โดยเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลและผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฟรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube : TVA Channel ให้แฟนกีฬาได้ติดตามรับชมด้วย