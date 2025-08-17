กษิดิศ คว้าแชมป์ที่สิงคโปร์ 2 สัปดาห์ติด วางแผนยาวลุยเทนนิส เอทีพี ชาลเลนเจอร์
การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ “M15 สิงคโปร์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (II) 2025″ ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 484,949 บาท ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
“บูม” กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสไทย มือ 418 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ลงสนามหวดรอบชิงชนะเลิศ และเป็นง่ายเอาชนะ โคกิ มัตสึดะ มือ 773 ของโลก และมือวางอันดับ 6 ของรายการจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 2-6, 7-5 และ 7-5 คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวมาครอง
กษิดิศ คว้าแชมป์ชายเดี่ยวที่สิงคโปร์ 2 สัปดาห์ติดต่อกัน นับเป็นแชมป์ชายเดี่ยว ในทัวร์รายการที่ 6 ของนักเทนนิสหนุ่มไทย และเป็นแชมป์ที่ 2 ในปีนี้ด้วย ทั้งนี้ จากการคว้าแชมป์ กษิดิศ ได้รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 69,832 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน
ในส่วนโปรแกรมการแข่งขันรายการต่อไปนั้น กษิดิศ จะเดินทางกลับมาแข่งขันเทนนิสอาชีพชายนานาชาติ รายการ จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (1) ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2568 จากนั้นจะต่อด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ ที่ประเทศจีน 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะพัก 1 สัปดาห์ก่อนออกทัวร์รายการ เอทีพี ชาลเลนเจอร์อีก 8 รายการ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568