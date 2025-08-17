ตบสาวไทยยู 21 พ่ายโครเอเชีย ส่งท้าย 2-3 เซต จบอันดับ 12 ศึกชิงแชมปโลก
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (FIVB Women’s U21 World Championship 2025) ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม แข่งขันวันสุดท้าย ทีมนักตบสาวไทยชุดยู 21 ลงเล่นรอบชิงอันดับ 11 พบกับ โครเอเชีย
เกมนี้ทีมไทย พัก วริศรา สีทาเลิศ หัวเสากัปตันทีม ส่วนผู้เล่น 6 คนแรกประกอบด้วย ขวัญณภัทร นวลวรรณ์, ณัฐริกา วะสาร, กนกพร แสงทอง, กาญจนา สิไสเก้า, ทิพย์สุดา บัวหลาย, สุภาวดี พันวิลัย และกัลยรัตน์ คำวงษ์ เป็นตัวรับอิสระ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่จนถึงเซตสุดท้าย ก่อนจะแพ้ไป 2-3 เซต 25-20, 21-25, 21-25, 25-16 และ 12-15 จบอันดับ 12 ในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี
หลังการแข่งขัน “โค้ชด้วง” นายกฤติเดช อาจวิชัย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู 21 กล่าวว่า เกมนี้ได้ปรับตัวผู้เล่นจึงให้ วริศรา สีทาเลิศ ได้พักและส่งไปช่วยในจังหวะสำคัญ ส่วนทีมไทยเราก็ยังเกมรุกผสมได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร ขณะโครเอเชียเขาทำเกมเสิร์ฟได้ดี จังหวะสำคัญทีมไทยเราก็ผิพลาดกันเอง ภาพรวมก็เสียดายไม่สามารถคว้าอันดับ 11 มาครองได้
ขณะที่ “เฟิร์น” วริศรา สีทาเลิศ กัปตันทีมนักตบสาวไทย กล่าวว่า เป็นเกมที่ดีมาก พวกเราก็สู้กันถึงที่สุดแล้ว ทีมเราเสิร์ฟเสียกันเองเยอะไปทำให้เขาได้แต้มง่าย สำหรับในรายการนี้ทำให้นักตบในทีมกล้าที่จะเล่นกับทีมจากยุโรปมากขึ้น จากที่ช่วงแรกๆต้องเจอกัลบราซิล หรือจีน ที่มีรูปร่างสูง ทำให้ผ่านบล็อกยาก แต่ก็เรียนรู้และปรับปรุงในแมตช์ต่อๆมาจนทำผลงานได้ดีขึ้น