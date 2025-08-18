ร.ย.ส.ท. ลุยจัดกิจกรรมหนุนท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจไทย-ปักหมุดสู่จุดหมายโลก
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ประจำปี 2568 โดยมี นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ สิทธิพรรณโยธา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมด้วยที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
นายสรวงศ์ เทียนทอง กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการสองภาคส่วนหลักคือ การท่องเที่ยวและการกีฬา ให้สามารถเกื้อหนุนกันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด Sport Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและความสนใจในระดับสากล การดำเนินกิจกรรมของ ร.ย.ส.ท. ประจำปี 2568 ถือเป็นก้าวสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่สร้างทั้งความสนุกสนาน ความปลอดภัย และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
“ผมเชื่อมั่นว่าโครงการในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาระดับโลก (World Sport Destination) อย่างแท้จริง เราจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการผลักดันเป้าหมายนี้ให้เป็นรูปธรรมและขอให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาสนใจกีฬา การท่องเที่ยวและสุขภาพมากยิ่งขึ้น”
นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ ประจำปี 2568 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน หรือกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างกีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และความประทับใจในประเทศไทยในภาพรวม
“ราชยานยนต์สมาคมฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมแรลลี่ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป้าหมายการเป็น World Sport Destination ในอนาคต”
นางพัชรินทร์ สิทธิพรรณโยธา กล่าวว่า ททท.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการของ ร.ย.ส.ท. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ ประจำปี 2568 จะช่วยกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังเมืองรองและชุมชนท้องถิ่นโดย ททท. จะสนับสนุนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
”การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมลักษณะนี้ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและแตกต่างให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความงดงามของท้องถิ่นไทยได้อย่างลงตัว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ ททท. ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น World Sport Destination อย่างยั่งยืน”
สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาและการท่องเที่ยว เข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคกีฬา และภาคธุรกิจ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในมิติใหม่ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง https://www.tat.or.th/th, https://www.facebook.com/raat.or.th, https://www.facebook.com/thaitourismnews และ https://www.raat.or.th/