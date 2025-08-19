สรวงศ์ ย้ำจุดยืนไทยแยกกีฬา-การเมือง แต่ยังห่วงปมกัมพูชาเข้าร่วมศึกซีเกมส์
“บิ๊กบอย” นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ยันส่งหนังสือถึงมนตรีซีเกมส์ ย้ำจุดยืนประเทศไทย แยกเรื่องกีฬากับการเมืองอย่างชัดเจน แต่กับกรณีนี้ข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย ในการเข้าร่วมซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยปลายปีนี้ ของทัพนักกีฬากัมพูชา
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง 9-20 ธันวาคมนี้ โดยล่าสุด นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตนขอยืนยันว่าในเรื่องของการเตรียมการนั้น ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามไทม์ไลน์ ตอนนี้มีเรื่องของเงินที่อยู่ระหว่างการรอเบิกจ่าย เพื่อจะเอาไว้ใช้ในการจองสถานที่ โดยเฉพาะโรงแรมที่พักของเหล่านักกีฬา
นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า เอนทรี ฟอร์ม บายนัมเบอร์ (การส่งจำนวนนักกีฬา) เข้ามาหมดแล้ว ส่วนเอ็นทรี ฟอร์ม บาย เนม (การส่งรายชื่อนักกีฬา) จะรอถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ ซึ่งเราก็จะทราบอย่างชัดเจนหลังวันดังกล่าวว่าแต่ละชาติจะส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมเข้ามาทั้งหมดกี่คน แล้วก็ทางมนตรีซีเกมส์เองก็จะมีการประชุมในวันที่ 20 และ 21 สิงหาคมนี้
”ผมเองในฐานะประธานจัดการแข่งขัน ได้ทำหนังสือถึงมนตรีซีเกมส์ในเรื่องของกัมพูชา โดยขอแสดงความห่วงใยโดยทั้งหมดทั้งปวง และก็ชัดเจนว่ากีฬากับการเมืองนั้นต้องแยกจากกัน แต่ในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยนั้น เราในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ค่อนข้างที่จะเป็นห่วง จึงได้ทำหนังสือถึงมนตรีซีเกมส์เรียบร้อยแล้ว“
รมว.สรวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งโยกจากสนามหลวง มาใช้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั้น เรายังคงเน้นย้ำถึงความเป็น “กรีนซีเกมส์” อยากให้ซีเกมส์ครั้งนี้ เป็นต้นแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ ที่เราทำทั้งหมดทั้งปวง เราจะทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว หรือให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนในการเชียร์นักกีฬาไทยให้ได้มากที่สุด
“ส่วนการวิ่งคบเพลิงก็อาจจะมาจากหลายทิศหลายทาง เสียดายที่พิธีเปิดไม่ได้เกิดขึ้นที่สนามหลวง และต้องโยกกลับมาจัดที่สนามราชมังคลาฯ เนื่องจากเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ อย่างตัวคบเพลิงเราก็จะนำไปไว้ที่สนามหลวง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและเช็กอิน ส่วนตัวคบเพลิงอาเซียนพาราเกมส์ ก็จะอยู่ที่ลานย่าโม ก็ยืนยันว่าเรายังคงมุ่งมั่นจะทำให้การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 นั้น ออกมาสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆมิติ” รมว.กีฬาทิ้งท้าย