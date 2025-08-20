เมียนมา รอรัฐบาลไฟเขียวรับเจ้าภาพจัดศึกเพาะกายอาเซียน ครั้งที่ 20 ปีหน้า
นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมด้วย พอล ชัว ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) และนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ห้องบุศรา ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก โดยมีตัวแทนชาติในอาเซียน เข้าร่วมประชุมรวม 9 ชาติ
นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้พูดคุยถึงเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 ครั้งต่อไปในปีหน้าคือ เมียนมาเสนอตัวไว้แล้ว แต่ในการประชุมครั้งนี้ ทางตัวแทนจากเมียนมาแจ้งว่ารัฐบาลเป็นชุดใหม่ ทำให้ยังกำหนดวันที่จัดการแข่งขันไม่ได้ เพราะต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลก่อน ถึงจะกำหนดวันแข่งขันได้
อย่างไรก็ตาม ทางที่ประชุมสหพันธ์ฯ ได้เตรียมแผนสำรองไว้ว่า ถ้าเมียนมาจัดการแข่งขันไม่ได้ จะเปลี่ยนให้ฟิลิปปินส์จัดการแข่งขันแทน ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยในตอนนี้ต้องรอให้ทางเมียนมากลับไปหารือกับทางรัฐบาลก่อน ถึงจะสามารถให้คำตอบได้ว่าสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้หรือไม่
ส่วนชาติในอาเซียนนั้นในปีหน้า จะมีลาวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ประจำปี 2569 ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปีนี้ ในเบื้องต้นทางลาวแจ้งว่าน่าจะมี 30 ประเทศ สนใจเข้าแข่งขัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ชาติในเอเชียและอาเซียน มีพัฒนาการ และได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก อย่างต่อเนื่อง
ด้านการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก อยากฝากให้กองเชียร์ชาวไทย ช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเพาะกายไทยกันเยอะๆ เพื่อให้นักกีฬาเพาะกายไทยสามารถได้เหรียญทอง และอยากให้คนไทยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่ต้องเล่นเพาะกายก็ได้ ออกกำลังกายกันแบบง่ายๆ แบบเวทเทรนนิ่งก็ได้