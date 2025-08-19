โอลิมปิคไทย นัดหมายสมาคมกีฬา ถกปมเบี้ยเลี้ยงซีเกมส์ ยังค้างกว่า 40 ล้าน
สืบเนื่องจากการประชุกองทันพัฒนากีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 248,520,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 208,452,137.69 บาท คงเหลือ 40,346,430.31 บาท ที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสมาคมกีฬา เพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ตกค้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยกองทุนฯ ได้ขอให้สมาคมกีฬาที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังฝ่ายคลังฯของกองทุนฯ ภายใน 7 วัน คือ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคมนี้
จากกรณีดังกล่าว นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตนมองว่าปัญหาการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักกีฬาล่าช้า และมียอดค้างจ่ายสะสมมากว่า 4 เดือนนี้ เป็นปัญหาที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องผ่านกองทุนฯก่อน จากนั้นผู้จัดการจะเซ็นต์เอกสารและส่งสำเนาให้ ฝ่ายเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่วนตัวจริงจะส่งให้สมาคมกีฬา หลังจากนั้นสมาคมต้องนำใบเสร็จที่มีข้อมูลตรงกับที่ขอไว้ไปส่งให้ฝ่ายการคลังของกองทุนฯ เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมต่อไป โดยข้อมูลอัพเดตต่างๆ ต้องสอบถามจากกองทุนโดยตรง
ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหาจากกองทุนฯ คือ กองทุนฯ มีแนวคิดที่จะนำระบบ “ไอที” เข้ามาช่วยให้ขั้นตอนการขอ การลงนาม และการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดสามารถทำได้ในแอพพลิเคชั่นเดียว อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ถูกสมาคมกีฬ แย้งขึ้นมาว่าอาจขัดต่อกฎหมาย ทำให้เป็นปัญหาในขั้นตอนการส่งเอกสารของสมาคมกีฬาที่ซ้ำซ้อน และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หากทำระบบเดิมคือ ทุกสมาคมกีฬาส่งให้ฝ่านพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ กกท. ก็จะลดขั้นตอนไปได้เยอะ การทำงานของสมาคมกีฬาก็จะกระชับขึ้นมาก
นอกจากนี้ นายชัยภักดิ์ กล่าวอีกว่า ได้คุยกับ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ แล้วท่านบอกว่า ขณะนี้ได้เลยกำหนดที่เราเป็นเด็กดีมาในวันนี้ คือ ครบ 2 สัปดาห์ที่ทางท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. และกองทุนฯ ได้รับปากที่จะดำเนินการในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่ค้างจ่ายแก่นักกีฬามาหลายเดือนแล้ว และขณะนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า แต่กลับเป็นการโยนปัญหามาให้สมาคมกีฬาต่อการส่งเอกสารโดยอ้างว่าเป็นความล่าช้าของสมาคมกีฬาเอง ดังนั้นเราจึงคิดว่าถ้ามันจะต้องอายไปทั้งอาเซี่ยนก็คงต้องยอมเป็นข่าวแล้ว
“ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมโอลิมปิคฯ ทุกสมาคมที่ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬา ค่าอาหารที่พักตั้งแต่มีนาคม หรือเมษายน ก็ขอให้มารวมตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เพื่อจะมาถกปัญหานี้ร่วมกัน”
นายชัยภักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนอยากถามว่าพวกท่านไม่ละอายใจกันบ้างหรือ ปล่อยกันจนเป็นแบบนี้ ก่อนหน้านี้มาให้สัมภาษณ์ว่าจะเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นี่ก็ผ่านมา 2 สัปดาห์เลยตอนนี้ก็ยังเงียบ และการมาอ้างว่าขาด MOA บ้าง ขาดรายงานผลการเก็บตัวบ้างก็ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยต้องไปรายงานกองทุนฯ จริงๆ เรื่องนี้ข้อมูลทุกอย่างก็อยู่ที่ฝ่ายเป็นเลิศ กกท. แล้ว ในเมื่อเป็นหน่วยงานภายใต้ กกท.น่าจะใช้ข้อมูลเดียวกันนี้
“ผมเศร้าใจจริงๆที่วงการกีฬาในบ้านเรามันตกต่ำได้ถึงขนาดนี้นี่จะแข่งอยู่แล้วเบี้ยเลี้ยงอาหารเด็กยังค้างนักกีฬาอยู่ได้ตั้งสามสี่เดือน” นายชัยภักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย