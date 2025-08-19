ตู้เย็น ไม่มาไทย! ถอนตัวทัพเวียดนาม ชวดลุยศึกลูกยางชิงแชมป์โลก 2025
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วอลเลย์บอล วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ โดยมี 32 ชาติทั่วโลกเข้าร่วม แบ่งเป็น 8 กลุ่ม จัดการแข่งขันกระจาย 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา และภูเก็ต
ล่าสุดในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ชุดทำศึกชิงแชมป์โลก 2025 จะเดินทางมาร่วมชิงชัยที่ประเทศไทย ด้วยผู้เล่น 13 คน โดย เหวียน ถิ บิช เตวียน ดาวตบหัวเสาตัวเก่งหมายเลข 10 ของทีมเวียดนาม ที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกกันว่า “ตู้เย็น” ได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากปัญหาส่วนตัวและเหตุผลทางครอบครัว
เล จิ ตรูง เลขาธิการสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม เปิดเผยว่า เราได้รับรายงานจากทีมสต๊าฟโค้ชว่ามีหนึ่งนักกีฬาขอไม่ร่วมเดินทางไปไทย เพราะเหตุผลทางครอบครัว ซึ่งถือเป็นเรื่องสุดวิสัย เราเคารพการตัดสินใจของนักกีฬา แต่สุดท้ายยังต้องรอผู้มีอำนาจตัดสินใจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
“ถือเป็นการสูญเสียกำลังสำคัญของเวียดนามก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ เนื่องจาก เหวียน ถิ บิช เตวียน ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์และพลังตบหนักที่สุดของทีม”
สำหรับทีมวอลเลย์หญิงทีมชาติเวียดนาม อยู่ในกลุ่มจี ร่วมกับโปแลนด์, เยอรมนี และเคนยา ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก 2025 ครั้งนี้ โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันกันที่ จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ เหวียน ถิ บิช เตวียน เพิ่งระเบิดฟอร์มตบทำคะแนนได้มากที่สุดถึง 45 คะแนน ในเกมพบกับทีมชาติไทย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวี.ลีก 2025 สนามที่ 2 ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งผลปรากฏว่า เวียดนาม ชนะ ทีมชาติไทย 3-2 เซต คว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับ “ตู้เย็น” คว้ารางวัล MVP หรือ ผู้เล่นทรงคุณค่า และบีหลังยอดเยี่ยม ของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองอีกด้วย จนมีแฟนลูกยางเรียกร้องให้มีการตรวจโครโมโซม (ตรวจเพศ) ของตู้เย็นอีกด้วย