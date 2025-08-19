บิ๊กสุชัย เปิดโผขุนพลนักหวดไทย เฟ้นระดับมือท็อปล่าทองซีเกมส์ 2025
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ล่าสุดในส่วนกีฬาเทนนิส ซึ่งจะแข่งขันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ได้ตัดตัวนักเทนนิสที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เปิดเผยว่า นักเทนนิสที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีจำนวน 10 คน โดยพิจารณาจากอันดับโลก ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2568 (วันที่ 1 กันยายน เป็นวันสุดท้ายในการส่งรายชื่อ) สำหรับนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2025 มีดังนี้
นักกีฬาชาย จำนวน 5 คน ได้แก่ “แม็กซิ” แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, “บูม” กษิดิศ สำเร็จ, “แมงปอ” ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, “จูเนียร์” วิชยา ตรงเจริญชัยกุล โดยทั้ง 4 คนนี้ พิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว และ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร พิจารณาจากอันดับประเภทคู่
นักกีฬาหญิง จำนวน 5 คน “ไหม” มนัญชญา สว่างเเก้ว, “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี, “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ, “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช โดยทั้ง 4 คน พิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว และ “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช พิจารณาจากอันดับประเภทคู่
“นักกีฬาชุดนี้มีประสบการณ์จากการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ซึ่งก่อนซีเกมส์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งรายการภายในประเทศและต่างประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมส์ที่จะแข่งในบ้าน และจะมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นด้วย” นายสุชัย กล่าวทิ้งท้าย