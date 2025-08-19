เปิดช่องทางชมสด สาวไทย vs จีน นัดพิเศษฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ความเคลื่อนไหวของ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 โดยทีมสาวไทย ในฐานะเจ้าภาพ ถูกจัดเป็นทีมวางในกลุ่มเอ ร่วมกับ เนเธอแลนด์, สวีเดน, อียิปต์ ซึ่งจะแข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ
ล่าสุดในวันนี้ (19 สิงหาคม) ทีมสาวไทย เตรียมที่จะลงแข่งขันนัดพิเศษกับ ทีมชาติจีน ซึ่งเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าเพื่อเตรียมทำศึกชิงแชมป์โลก 2025 โดยนัดพิเศษระหว่าง ทีมสาวไทย vs ทีมสาวไทย จะแข่งขันกันที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
โดยนัดพิเศษระหว่าง ทีมชาติจีน และทีมชาติไทย จะแข่งขันจริงของทั้งสองประเทศ โดยจะแข่งขันจำนวน 3 เซต นอกจากนี้จะมีการแข่งขันในเซตที่ 4 โดยแบ่งนักกีฬาของจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้ง 2 ประเทศมารวมเป็นทีมเดียวกันแบบผสม ทำการแข่งขันเพื่อกระชับมิตรอีก 1 เซ็ต หลังจากนั้นจะจัดรายการแฟนมีตให้แฟนวอลเลย์บอลได้ใกล้ชิดนักกีฬา ขอลายเซ็นและถ่ายภาพในบริเวณรอบๆ สนามแข่งขันด้วย
สำหรับการแข่งขันนัดพิเศษครั้งนี้เปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลและผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฟรีที่สนามแข่งขันตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยในส่วนของช่องทางการถ่ายทอดสดนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube : TVA Channel ให้แฟนกีฬาได้ติดตามรับชมกันอีกด้วย
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่า การแข่งขันนัดพิเศษระหว่าง ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติจีน จะเริ่มแข่งขันในเวลาประมาณ 17.30 น.