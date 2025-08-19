สเก็ตเชอร์ส เฟรนด์ชิพ วอล์ค 2025 งานเดิน-วิ่งประจำปี พิชิตเส้นทาง 10 กม.ท้าทายใจกลางกรุง
จบลงไปอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงานประจำปี “SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2025” (สเก็ตเชอร์ส เฟรนด์ชิพ วอล์ค 2025) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามจุ๊บ) ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและอบอุ่นจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 6,300 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยจัดมา งานนี้สร้างปรากฏการณ์แห่งมิตรภาพที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และพลังบวกจากผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย รวมถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก ซึ่งภายในปีนี้ทาง SKECHERS ได้เปิดเส้นทางทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ ระยะ 1 กม. สำหรับสายรักสัตว์ที่อยากพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่น
สำหรับผลการแข่งขันขันประเภทชาย ในระยะทาง 10 กม. ผลปรากฏว่า ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ตกเป็นของ อิวาร์น วลาเชนโก้ (Ivarn Vlasenko) จากรัสเซีย ด้วยเวลา 37.06 นาที ตามมาด้วย ปัญจาภรณ์ สุขใจ จากประเทศไทย ด้วยเวลา 42.18 นาที และธนากร พวงดอกไม้ นักวิ่งไทยที่ทำเวลาได้ 42.23 นาที
ส่วนผลการแข่งขันขันประเภทหญิง ในระยะทาง 10 กม. ด้วยความสามารถที่มากฝีมือ อันดับหนึ่งจึงตกเป็นของ ศรัญญา บัวไพร สามารถคว้าชัยชนะไปได้สำเร็จ ด้วยเวลา 47.01 นาที ขณะที่น้องสาวอย่าง
วิมาลา บัวไพร ตามเข้ามาเป็นลำดับที่ 2 ด้วยเวลา 53.55 นาที และพรทิมา พรพิมลวัฒน์ คว้าอันดับที่ 3 อย่างฉิวเฉียด ด้วยเวลา 53.57 นาที
งานนี้ยังมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เข้าเส้นชัย 100 อันดับแรก ที่ได้รับหมอนผ้าห่ม SKECHERS ไปกอดอย่างอุ่นใจและสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกในระยะ 10 กม. รับรองเท้า SKECHERS AERO SERIES คนละ 1 คู่กลับบ้านไปอีกด้วย
นอกจากการวิ่งและกิจกรรมสนุกสนานแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมทำบุญกับ SKECHERS โดยมีการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งให้กับ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย” มูลค่า 100,000 บาท เพื่อนำไปให้เด็กๆ ได้มีความสุขและมีโอกาสต่างๆ ที่ดีในอนาคต
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความด้วยความคึกคักและอบอุ่น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งระยะไกล SKECHERS ยังได้นำรองเท้าวิ่งประสิทธิภาพสูง AERO SERIES มาจัดแสดง ได้แก่ รุ่น AERO Spark, AERO Burst และ AERO Tempo ที่มาพร้อมพื้นรองเท้า Hyper Burst Ice, แผ่นคาร์บอนที่ปลายเท้าเพื่อส่งแรงไปข้างหน้า และระบบรองรับอุ้งเท้า Arch Fit® ให้ทุกก้าวมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะเดินหรือวิ่งไกลแค่ไหน
SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2025 จึงไม่เพียงเป็นงานวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความสุข มิตรภาพ และแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วม พร้อมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกลับบ้านอย่างเต็มหัวใจ ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ จาก SKECHERS ได้ที่ Facebook: SKECHERSThailand Instagram: @SKECHERSTH และ LINE Official Account: @SKECHERSTH