ทัพเพาะกายไทยส่ง 44 นักเบ่งกล้าม ร่วมชิงชัยไล่ล่าแชมป์อาเซียน-เอเชีย
44 นักเบ่งกล้ามไทย พร้อมไล่ล่าเหรียญทอง ในการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 และการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก แบ่งเป็น 13 คน ลงแข่งชิงแชมป์อาเซียน หากคว้าแชมป์มีสิทธิ์แข่งชิงแชมป์เอเชียต่อ ซึ่งตอนนี้มีนักกีฬารอแข่ง 31 คน
การแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 และการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 ที่ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก
สำหรับการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 จัดขึ้นเพื่อทดแทนที่กีฬาเพาะกาย ไม่ได้รับการบรรจุแข่งขันในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะแข่งขันวันเดียว วันที่ 21 สิงหาคมนี้ มีทั้งหมด 17 รายการ เริ่มรอบคัดเลือกเวลา 09.30 น. และ รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.00 น.โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 15.00 น.
ส่วนการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ระหว่าง วันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 แข่งขัน 50 รายการ เริ่มรอบคัดเลือกเวลา 09.00 น. วันแรก วันที่ 22 สิงหาคม รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.00 น.โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 15.00 น. วันที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 15.00 น. วันที่ 3 วันที่ 24 สิหงาคม รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 17.00 น.
สำหรับการแข่งขันทั้ง 2 รายการนี้มีนักกีฬาเพาะกายไทยเข้าแข่งขัน 44 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
การแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 มีนักกีฬาเพาะกายไทย 13 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย 10 คน เกษม รัตนพร, เอกรัตน์ ศรีโสภา, อดิศักดิ์ แก่นสาร์, ชัยกฤต ปรัชญากิตติ, บัลลังก์ มะโนยศ, วุฒิชัย ราชสัก, เจษฎา นางาม, ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทอง, วัชรากร ด้วงเดช, กนต์ธีร์ ตั้งจิตต์มงคล ส่วนนักกีฬาหญิง 3 คน กนกอร ทองโอ, ปภัสรินทร์ รุ่งสิริไชยรัฐ, โยธกา สงวน
การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ในตอนนี้ มีนักกีฬาเพาะกายไทยเข้าแข่งขัน 31 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย 17 คน ณัฐชนน เมาเสม, จีรพันธ์ โป่งคำ, จักรวัฒน์ อินทะรังษี, ธนกฤต ประจันตะเสน, พันธวัช นิมิตภาคภูมิ, สมคิด สุเมโธเวชกุล, สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย, พรชัย ธรรมสังวาลย์, ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี, พงษ์ศิริ พรหมจรรย์, เอกพลชด์สร สุขทอง, นันทพงศ์ มุขดารา, กิตติ ผลาผล, กิตติศักดิ์ บุระดำ, เจษฎา อรุณวิจิตร, ราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์, วันชัย กาญจนพิมาย
ส่วนนักกีฬาหญิง 14 คน จิรฐา จุฑานิชกานต์, จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ, กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์, อาจารี แท่นทรัพย์, ศิรินทิพย์ อินทรีย์, มนัสนันท์ อรรณพวรรณ, จันทนา แซ่ซำ, อรอนงค์ อินทร์แก้ว, สิมรา ชุ่มชื่น, สายใจ สุสมแก้ว, ยุพาพร สืบสวน, จีรนันท์ สุรันต์, วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม, ศิริพร ศรช่วย
แต่การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ยังจะมีนักกีฬาไทยเพิ่มเติม สำหรับคนที่ได้แชมป์จากการแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเพิ่มอีกด้วย สำหรับผู้ฝึกสอน ได้แก่ ชำนาญ แสนดี, สุวโรจน์ เรขะเฉลิมพัฒน์ และวิษณุ แรงดี