ชบาแก้ว พ่ายเวียดนาม 1-3 จบอันดับ 4 ศึกฟุตบอลหญิงอาเซียน 2025
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พ่ายเจ้าภาพเวียดนาม 1-3 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รายการ อาเซียน วีเมนส์ เอ็มเอสไอจี เซเรนิตี้ คัพ 2025 รอบชิงอันดับ 3 ที่ลัชไช สเตเดียม ประเทศเวียนาม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
ก่อนหน้านี้ในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมสาวไทย เคยแพ้ให้กับ ทีมเวียดนาม มาแล้ว 0-1 ก่อนที่รอบรองชนะเลิศ ไทย แพ้ เมียนมา มา 1-2 ส่วน เวียดนาม แพ้ ออสเตรเลีย ด้วยสกอร์เดียวกัน ทำให้ทั้งสองทีมโคจรมาเจอกันในรอบชิงอันดับ 3 ในแมตช์นี้
เกมนี้ ฟูโตชิ อิเคดะ กุนซือทีมชาติไทย วาง กาญจนธัช พุ่มศรี เป็นหน้าเป้า และมี ธวันรัตน์ พรมทองมี, แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน และจณิสตา จินันทุยา คอยสนับสนุนในแดนกลาง
เริ่มเกมครึ่งแรกทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอ แต่ช่วงก่อนทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก นาทีที่ 45 ภัม ไฮ เยน หลุดไปซัดด้วยขวาให้เวียดนามออกนำไทย 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เริ่มครึ่งหลังเพียง 1 นาที ไทยเกือบได้ประตูตีเสมอ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ได้ยิงเต็มข้อแต่บอลไปติดผู้รักษาประตูของเวียดนาม จากนั้นไทยเปิดเกมรุกมากขึ้นหวังทำประตูคืน
กระทั่งนาทีที่ 65 ฮวิน นู ยิงให้เวียดนามหนีไทย 2-0 และในนาทีที่ 68 เวียดนามได้จังหวะสวนกลับ เหงียน ธิ บิช ธีย์ สับด้วยขวาบอลเบียดเสาแรกเข้าไป เวียดนามนำห่าง 3-0
ช่วงท้ายเกมนาทีที่ 87 วิรัญญา แกว่นกสิกรรม ตีไข่แตกให้ทีมชาติไทย ไล่มาเป็น 1-3 แต่ช่วงเวลาที่เหลือไล่ไม่ทัน ทำให้เวียดนามย้ำชัยชนะเหนือทีมสาวไทยไปได้ด้วยสกอร์ 3-1 ส่งผลให้เวียดนามคว้าอันดับ 3 ของรายการนี้ไปครอง ส่วนทีมสาวไทยจบด้วยการคว้าอันดับ 4 ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 14.55 น. โดบหลังจากนี้สตาฟโค้ชจะร่วมประชุมกับผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ เพื่อวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้