ชื่นมื่น! ลูกยางสาวไทย พ่ายจีน 0-3 เซต นัดพิเศษฉลองความสัมพันธ์ครบ 50 ปี
ทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติจีน 0-3 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์นัดพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม โดยนัดนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดให้แฟนวอลเลย์บอลเข้าชมฟรี
การแข่งขันรายการนี้ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยจะแข่งขันทั้งหมด 4 เซต แข่งขันจริงจัง 3 เซตแรก ส่วนในเซตที่ 4 เป็นการผสมกันระหว่าง ผู้เล่นทีมจีน กับทีมชาติไทย และแข่งขันกันเอง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์เชื่อมความสัมพันธไมตรี
เกมนี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักตบสาวไทย ส่งผู้เล่นชุดแรก ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และปิยนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ ขณะที่ ทีมชาติจีน นำมาโดย กง เซียงหยู กัปตันทีม และ หลี่ หยิงหยิง ดาวตบของทีมสาวแดนมังกร
โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุก ทั้งสองทีมต่างหมุนเวียนนักกีฬาลงสู่สนาม เกมเป็นไปอย่างสนุกสูสี สุดท้ายปรากฎว่า 3 เซ็ตแรก ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย พ่ายไป 0-3 เซ็ต 22-25, 22-25 และ 18-25
ส่วนเซตที่ 4 เป็นการผสมกันระหว่างจีนกับทีมไทย และแข่งขันกันเอง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์เชื่อมความสัมพันธไมตรี ซึ่งทั้งสองทีมต่างส่งเหล่าดาวรุ่งลงมาเล่นกันอย่างสนุกสนาน
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ทราบมาว่าทีมชาติจีนเดินทางมาซ้อมล่วงหน้าก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะเริ่มขึ้น จึงได้จัดรายการนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นการอุ่นเครื่องด้วย ซึ่งพอเห็นบรรยากาศแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยมาชมจนเต็มสนามก็ดีใจมากๆ ที่คนไทยยังให้ความสำคัญกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
“รายการนี้หวังว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ดี สิ่งที่คาดหวังคือการรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับจีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก” นายสรวงศ์ กล่าว
สำหรับรายการต่อไป ทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติจีน จะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ โดยมี 32 ชาติทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันใน 4 จังหวัดได่แก่ เชียงใหม่, นครราชสีมา, ภูเก็ต และกรุงเทพฯ
โดยทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มเอ จะลงแข่งขันนดเปิดสนามเจอกับ อียิปต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 20.30 น. ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ส่วนทีมชาติจีนจะลงสนามในกลุ่มเอฟ เจอกับ เม็กซิโก ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36