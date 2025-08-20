ตามรอยโค้ชเฮง! เปิดตัว 17 แข้งเตะ ล่า ฝัน รุ่นที่ 3 บุกอุ่นเครื่อง 3 ทีมดังบุนเดสลีก้า
ดร.แอ็นส์ท ไรเชิล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือ ”บุนเดสลีก้า ดรีม 3.0” ประกาศรายชื่อ 17 นักเตะเยาวชนดาวรุ่งไทย ร่วมโครงการที่ประเทศเยอรมนี รุ่นที่ 3 โดยมี นายพรชัย พูนล้ำเลิศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมด้วยที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
โครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือบุนเดสลีก้า ดรีม 3.0 ของไทย ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชน 17 คน สำหรับทีมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเข้าฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนระดับชั้นนำของบุนเดสลีก้า ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งผู้เล่นที่ถูกคัดเลือกจะลงแข่งแมตช์กระชับมิตรกับ เอฟซี เอาก์สบวร์ก, วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท และไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะพรสวรรค์นักฟุตบอลรุ่นใหม่ของไทย และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
นักเตะคลื่นลูกใหม่ของไทยพร้อมแล้วที่จะบินสู่ประเทศเยอรมนี เพื่อเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตกับการประกาศผลนักเตะเยาวชน 17 คนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือบุนเดสลีก้า ดรีม 3.0 รายชื่อ 17 คนสุดท้ายที่ถูกคัดเลือกโดยกระบวนการเฟ้นหาจากทั่วประเทศ จะได้เดินทางไปร่วมโครงการที่ประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของบุนเดสลีก้า ได้แก่ เอฟซี เอาก์สบวร์ก และไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
หลังจากเข้าแคมป์เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายที่ประเทศไทย ทีมเยาวชนโครงการเตะ ล่า ฝัน ปีนี้ จะเดินทางสู่ประเทศเยอรมนีในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ โดยพวกเขาจะมีโอกาสลงสนามเล่นแมตช์กระชับมิตรกับทีมเยาวชนของเอฟซี เอาก์สบวร์ก, ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต และวีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท อีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเยอรมนี ผู้เล่นจะได้รับโอกาสพิเศษในการพบกับนักเตะบุนเดสลีก้า เข้าชมการแข่งขันลีกสูงสุดแบบสดๆ และสัมผัสวัฒนธรรมฟุตบอลอันยิ่งใหญ่ของประเทศเยอรมนี
ในส่วนของรายชื่อ 17 นักเตะเยาวชนโครงการ เตะ ล่า ฝัน รุ่นที่ 3 ดังนี้ เดชาธร คำศาสตร์ (โรงเรียนภัทรบพิตร), ราเมศ รัตนบุตร (โรงเรียนภัทรบพิตร), กาลเวลา ทวีรัตน์ (โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ), พุทธิชาต สุขประเสริฐ (โรงเรียนกันทรารมณ์), กัณตศักดิ์ อ้นบุตร (โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา), สลิมแมน เจฟบลี (โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา), พีรพล ชื่นจิต (โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย), ธนชิต คุณชื่น (โรงเรียนกันทรารมณ์), ทศดล พรมศิริเดช (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย), รัฐศาสตร์ กัณหา (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท), ศุกลวัฒน์ ธรรมวัตร (โรงเรียนภัทรบพิตร), ภัทรธิติ โพภา (โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา), วรชิต สร้อยจิตร (โรงเรียนบางกะปิ), ปิยะพัทธ์ มาลีสายชล (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี), ภวารัญชน์ วราเฟื่องฤทธิ์ (โรงเรียนภัทรบพิตร), กฤชฐา วงศ์วานิช (โรงเรียนภัทรบพิตร) และณัฐนันท์ จันทร์กลับ (โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี)
ดร.แอ็นส์ท ไรเชิล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวว่าพันธมิตรหลักของโครงการได้แก่ บุนเดสลีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล, สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี 36, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยมีผู้สนับสนุนอย่างอัมโบร และบางกอกแอร์เวย์ส ที่ช่วยทำให้โครงการ เตะ ล่า ฝัน เกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งนักเตะไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีทุกคนในปีนี้ ต่างหวังว่าจะเดินตามรอย “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล อดีตกองกลางของทีมแฮร์ธ่า เบอร์ลิน และเอฟซี ซาบรู๊คเค่น ซึ่งเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้เล่นในบุนเดสลีก้า
ขณะที่ นายเควิน ซิม หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ บุนเดสลีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า บุนเดสลีก้า ภูมิใจที่มีบทบาทในการบ่มเพาะนักเตะเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทย สำหรับนักเตะทั้ง 17 คนนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งจะมอบโอกาสล้ำค่าในการสัมผัสสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพในสถาบันเยาวชนชั้นนำของเยอรมนี และทดสอบตนเองกับคู่แข่งคุณภาพสูงในช่วงสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
“โครงการบุนเดสลีก้า ดรีม ในหลายประเทศทั่วเอเชียนั้นได้มอบประสบการณ์โดยตรงให้แก่นักเตะเยาวชนถึงรูปแบบการฝึกซ้อม และการเล่นในระบบฟุตบอลเยาวชนของเยอรมนี เราเชื่อว่าโครงการ เตะ ล่า ฝัน ที่จัดเป็นปีที่ 3 ในปีนี้ จะไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะแก่เยาวชนกลุ่มนี้เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปเดินตามรอยนักเตะแนวหน้าอย่างวิทยา เลาหกุล และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสูงสุด” นายเควิน กล่าว
นายพรชัย พูนล้ำเลิศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 กล่าวว่า โครงการเตะล่า ฝัน ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจากความริเริ่มของบุนเดสลีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล และพีพีทีวี เอชดี 36 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา พีพีทีวีรู้สึกภูมิใจที่ได้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนไทยได้สัมผัสกับการฝึกซ้อมในมาตรฐานระดับโลก
“ปีนี้เรามุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ และสนับสนุนนักเตะที่ถูกคัดเลือกในการแข่งขันระดับนานาชาติ เราต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากอัมโบร และบางกอกแอร์เวย์ส ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้ตามเจตนารมณ์และสร้างโอกาสที่มีคุณค่าเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทย” นายพรชัย กล่าว
ด้าน นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า กกท. สนับสนุนโครงการบุนเดสลีก้า ดรีม อย่างเต็มที่ เนื่องจากสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการยกระดับนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ การมอบโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้เข้าถึงการฝึกซ้อม การแข่งขัน และสภาพแวดล้อมระดับโลก คือการสร้างเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อเติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพชั้นนำ
“โครงการนี้ไม่เพียงมอบโอกาสให้กับผู้เล่น แต่ยังเสริมสร้างฟุตบอลไทยด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติและการพัฒนาในระยะยาว เรามั่นใจว่า บุนเดสลีก้า ดรีม ไทยแลนด์ จะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมนักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่สู่ความสำเร็จบนเวทีโลก” นางนิตยา กล่าว
สำหรับโครงการ เตะ ล่า ฝัน จะถูกนำเสนอในรูปแบบสกู๊ปพิเศษ 12 ตอน ในรายการ สปอร์ต คอร์เนอร์ ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของพีพีทีวี รวมถึงยูทูป พร้อมด้วยคอนเทนต์สั้นบนติ๊กต็อก และเฟซบุ๊ก เพื่อให้แฟนๆ ทั่วประเทศติดตามการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บุนเดสลีก้าได้ขยายความร่วมมือกับพีพีทีวี ที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้แฟนบอลชาวไทยยังคงได้รับชมฟุตบอลเยอรมันผ่านฟรีทีวี พร้อมตอกย้ำพันธกิจในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย และต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการเตะ ล่า ฝัน ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการในปีที่ผ่านมา มีผู้ชมทางโทรทัศน์ทั่วประเทศมากกว่า 7 ล้านคน และสร้างการเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่า 19 ล้านครั้ง แสดงถึงความนิยมและการติดตามนักเตะดาวรุ่งของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันสโมสรฟุตบอลบุนเดสลีก้ายังขยายบทบาทในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เอฟซี เอาก์สบวร์ก ได้ลงนามความร่วมมือ 3 ปีกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามรอย บาเยิร์น มิวนิก และโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยแล้ว
สำหรับโครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือบุนเดสลีก้า ดรีม ยังถูกจัดขึ้นในประเทศจีน, เกาหลีใต้, เวียดนาม และ อินเดีย โดยมีประเทศอื่นๆ อยู่ในแผนดำเนินงานอีกด้วย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ DFL Deutsche FussballLiga ที่ต้องการสร้างเส้นทางโดยตรงสู่วงการฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดในเยอรมนี