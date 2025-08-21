ดาวดังมาครบ! เปิดโผ 14 นักตบสาวไทย ชุดสู้ศึกชิงแชมป์โลก 2025
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อ 14 ผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
สำหรับรายชื่อ 14 ผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ประกอบด้วย ตำแหน่งหัวเสา Outside Hitter (OH) : อัจฉราพร คงยศ, ชัชชุอร โมกศรี, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, ดลพร สินโพธิ์, วริศรา สีทาเลิศ / ตัวตบตรงข้ามหัวเสา Opposite Hitter (OP) : ธนัชชา สุขสด, พิมพิชยา ก๊กรัมย์
ตำแหน่งบอลเร็ว Middle Blocker (MB) : ทัดดาว นึกแจ้ง, หัตถยา บำรุงสุข, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ / ตำแหน่งตัวรับอิสระ Libero (L) : ปิยะนุช แป้นน้อย, กัลยรัตน์ คำวงษ์ / ตำแหน่งมือเซต Setter (S) : พรพรรณ เกิดปราชญ์ และณัฏฐณิชา ใจแสน
ขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ (Team Officials) ดังนี้ ผู้จัดการทีม : เฝิง คุน / เฮดโค้ช เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร / ผู้ช่วยโค้ช : พ.อ.อ.ธีรศักดิ์ นาคประสงค์, อรอุมา สิทธิรักษ์, สมชาย ดอนไพรยอด / นักสถิติ : อัมรินทร์ บุญคง, ฐิราวรรณ แสงอบ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ : เอกลักษณ์ ปิติสา / นักกายภาพบำบัด : จุรีพร สุดชา / ทีมแพทย์ : นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทีมชาติไทยจะจัดขึ้นที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มเอ จะลงแข่งขันนัดเปิดสนามเจอกับ อียิปต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 20.30 น. ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ